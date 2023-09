Η απώλεια ολόκληρων κλαδιών του Δέντρου της Ζωής από ανθρώπους με οδήγηση, προειδοποιεί Νέα μελέτη

By

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι προκαλούν την εξαφάνιση ολόκληρων κλαδιών του «Δέντρου της Ζωής», εγείροντας ανησυχίες για μια πιθανή έκτη μαζική εξαφάνιση. Η μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού, εστιάζει στην εξαφάνιση ολόκληρων γενών, τα οποία είναι ταξινομήσεις μεταξύ ειδών και οικογενειών.

Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που εξέταζαν μόνο την απώλεια μεμονωμένων ειδών, αυτή η έρευνα αναλύει την εξαφάνιση ολόκληρων γενών. Είναι μια σημαντική συμβολή γιατί παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση των σημερινών ρυθμών εξαφάνισης. Ο καθηγητής Gerardo Ceballos, ένας από τους συν-συγγραφείς της μελέτης, τονίζει ότι η κρίση εξαφάνισης είναι εξίσου σοβαρή με την κρίση της κλιματικής αλλαγής, αλλά συχνά παραβλέπεται.

Εξετάζοντας δεδομένα από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 73 γένη έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία 500 χρόνια, με την πλειονότητα των εξαφανίσεων να σημειώνονται τους τελευταίους δύο αιώνες. Αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς με βάση τα προηγούμενα ποσοστά εξαφάνισης, μόνο δύο γένη θα έπρεπε να είχαν χαθεί στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.

Η μελέτη αποδίδει ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καταστροφή των οικοτόπων, η υπεραλίευση και το κυνήγι ως οι κύριες αιτίες αυτών των εξαφανίσεων. Η απώλεια ακόμη και ενός μόνο γένους μπορεί να έχει εκτεταμένες συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι απαιτείται επείγουσα δράση για να αποτραπεί περαιτέρω απώλεια και κατάρρευση πολιτισμών.

Ενώ υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ειδικών ότι ο τρέχων ρυθμός εξαφάνισης είναι ανησυχητικός, το κατά πόσον πληροί τα κριτήρια για μια έκτη μαζική εξαφάνιση παραμένει θέμα συζήτησης. Ως μαζική εξαφάνιση ορίζεται η απώλεια του 75% των ειδών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, εάν οι τρέχοντες ρυθμοί εξαφάνισης επιμείνουν ή αυξηθούν, είναι πιθανό να συμβεί μαζική εξαφάνιση.

Οι συντάκτες της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία και την αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων για την πρόληψη περαιτέρω εξαφανίσεων. Πιστεύουν ότι είναι ακόμα δυνατό να σωθούν πολλά γένη εάν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Πηγές: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Ορισμοί:

Γένη: Στην ταξινόμηση των έμβιων όντων, ένα γένος είναι μια κατάταξη μεταξύ ειδών και οικογένειας.

Είδος: Μια ομάδα οργανισμών που μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά και μπορούν να αναπαραχθούν για να παράγουν γόνιμους απογόνους.

Μαζική εξαφάνιση: Ταχεία απώλεια σημαντικού ποσοστού ειδών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, που οδηγεί σε μεγάλες οικολογικές και εξελικτικές αλλαγές.

Δέντρο της Ζωής: Μια μεταφορική αναπαράσταση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών ειδών, ανιχνεύοντας την εξελικτική τους ιστορία πίσω σε έναν κοινό πρόγονο.