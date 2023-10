Ανοίξτε το δρόμο: Επιστήμονες πειραματίζονται με λιώσιμο σεληνιακής επιφάνειας για να δημιουργήσουν δρόμους σελήνης

By

Η κούρσα προς τη Σελήνη θερμαίνεται, με πολλές διαστημικές υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες να στοχεύουν να πραγματοποιήσουν αποστολές προσγείωσης σε Σελήνη στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, με την προοπτική δεκάδων αποστολών να γίνονται ταυτόχρονα, η ανάγκη διαχείρισης της κυκλοφορίας στη Σελήνη έχει γίνει προτεραιότητα. Για να το επιτύχουν αυτό, οι επιστήμονες εργάζονται σε μια τεχνική για να στρώσουν σεληνιακούς δρόμους λιώνοντας την επιφάνεια της Σελήνης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Apollo, η NASA ολοκλήρωσε έξι αποστολές προσγείωσης με πλήρωμα, αλλά η μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε στη Σελήνη ήταν από αστροναύτες του Apollo 17 χρησιμοποιώντας το Lunar Roving Vehicle (LRV). Οδήγησαν αξιοσημείωτα 7.6 χιλιόμετρα από τη σεληνιακή μονάδα, σημειώνοντας το υψηλότερο ρεκόρ για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων στη Σελήνη. Ωστόσο, αυτό το ταξίδι ήρθε με τις προκλήσεις του. Το rover έχασε το πίσω φτερό του, καλύφθηκε από τη σκόνη του φεγγαριού και παραλίγο να υπερθερμανθεί. Για να διατηρήσουν το rover λειτουργικό, οι αστροναύτες έπρεπε να αυτοσχεδιάσουν ένα ανταλλακτικό φτερό χρησιμοποιώντας ταινία, παλιούς χάρτες της Σελήνης και σφιγκτήρες. Το τραχύ και απρόβλεπτο έδαφος της Σελήνης κατέστησε αδύνατη την αναχώρηση και τη συντήρηση.

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αποστολές προσγείωσης στη Σελήνη είναι το ζήτημα της σκόνης της Σελήνης. Καθώς τα σκάφη προσγείωσης προσγειώνονται, οι προωθητές τους απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες υλικού, δημιουργώντας λοφία σκόνης που εξαπλώνονται σε όλη την επιφάνεια της Σελήνης. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, οι επιστήμονες έχουν προτείνει την ιδέα της λιθόστρωσης πάνω από μέρη της Σελήνης για να παρέχουν ομαλές και αξιόπιστες διαδρομές για αστροναύτες, διαστημόπλοια και ρόβερ.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) εργάζεται στο έργο PAVER, το οποίο περιλαμβάνει την τήξη προσομοιωμένου σεληνιακού ρεγόλιθου χρησιμοποιώντας λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα. Πειραματιζόμενοι με διαφορετικά μεγέθη δοκών, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μια δέσμη 4.5 εκατοστών πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα ένα λείο υλικό που μοιάζει με γυαλί. Αντί να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κομμάτι υλικού, οι ερευνητές έλιωσαν τριγωνικά σχήματα με ανάγλυφες τρύπες στα κέντρα τους, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως μεμονωμένα πλακάκια ή τούβλα, συμπλέκονται για να δημιουργήσουν δρόμους ή επιφάνειες προσγείωσης.

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου στη Σελήνη θα συνεπαγόταν τη χρήση ενός μεγάλου φακού Fresnel για να εστιάσει το φως του ήλιου σαν μεγεθυντικός φακός. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι ένα σημείο προσγείωσης 100 τετραγωνικών μέτρων θα μπορούσε να κατασκευαστεί στη Σελήνη σε περίπου 115 ημέρες.

Καθώς προχωράμε προς μελλοντικές σεληνιακές αποστολές, η ιδέα της δημιουργίας δρόμων στη Σελήνη δεν είναι πλέον απλώς μια ιδέα επιστημονικής φαντασίας. Με συνεχή πειράματα και έρευνες, οι επιστήμονες ανοίγουν το δρόμο για μια νέα εποχή σεληνιακής εξερεύνησης.

