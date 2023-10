Διαπιστώθηκε απόρριψη υπόγειων υδάτων ότι προσκρούει στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από επιστήμονες από το Southern Cross University αποκάλυψε ότι ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος επηρεάζεται σημαντικά από το άζωτο και τον φώσφορο που εισέρχονται στο οικοσύστημα μέσω της απόρριψης υπόγειων υδάτων. Αυτή η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι οι τρέχουσες προσπάθειες συντήρησης και αποκατάστασης μπορεί να χρειαστεί να προσεγγιστούν από μια νέα προοπτική.

Η απόρριψη υπόγειων υδάτων αναφέρεται στην απελευθέρωση νερού κάτω από την ίσαλο γραμμή του ωκεανού από πηγές όπως οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες και ο πυθμένας της θάλασσας. Χρησιμοποιώντας φυσικούς ιχνηθέτες, η ερευνητική ομάδα συνέλεξε δεδομένα από υπεράκτιες διατομές, ποτάμια και παράκτιες γεωτρήσεις κατά μήκος της ακτής του Κουίνσλαντ. Η ομάδα διαπίστωσε ότι η απόρριψη των υπόγειων υδάτων συνεισέφερε 10-15 φορές περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τις εισροές του ποταμού, με το άζωτο να εισέρχεται στον ύφαλο σχεδόν δύο φορές περισσότερο μέσω των υπόγειων υδάτων από τα νερά των ποταμών.

Προηγουμένως, η πλειονότητα των προσπαθειών για τον μετριασμό των επιπτώσεων των θρεπτικών ουσιών στον ύφαλο επικεντρωνόταν στην εκροή από τα συστήματα ποταμών. Ωστόσο, αυτή η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη να εξεταστεί η μακροπρόθεσμη αποθήκευση θρεπτικών ουσιών στα υπόγεια ύδατα, τα οποία μπορούν να απορριφθούν στα παράκτια ύδατα για δεκαετίες. Οι επιβλαβείς επιπτώσεις, όπως η άνθηση των φυκιών, οι εστίες αστεριών και οι ασθένειες των ψαριών, έχουν συνδεθεί με υπερβολικά επίπεδα θρεπτικών συστατικών.

Αυτή η έρευνα τονίζει τη σημασία της κατανόησης και της διαχείρισης των πηγών θρεπτικών συστατικών για την προστασία του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου. Οι στρατηγικές αλλαγές στις προσεγγίσεις διαχείρισης είναι απαραίτητες για τη διαφύλαξη του υφάλου για τις μελλοντικές γενιές. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη μείωση των εισροών θρεπτικών ουσιών τόσο από υπόγεια ύδατα όσο και από πηγές ποταμών.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Αυστραλιανό Ερευνητικό Συμβούλιο, το Herman Slade Foundation και το Great Barrier Reef Foundation. Ρίχνοντας φως στη σύνθετη δυναμική των θρεπτικών συστατικών εντός του οικοσυστήματος, αυτή η έρευνα συμβάλλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διατήρησης και αποκατάστασης του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου.

