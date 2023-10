Ανάπτυξη ενός μοντέλου για την πρόβλεψη της ενεργοποίησης των υποδοχέων οιστρογόνου στις φώκιες Baikal από περιβαλλοντικούς ρύπους

Ερευνητές του Κέντρου Θαλάσσιων Περιβαλλοντικών Μελετών (CMES) στο Πανεπιστήμιο Ehime ανέπτυξαν ένα μοντέλο που μπορεί να προβλέψει την ικανότητα των περιβαλλοντικών ρύπων να ενεργοποιούν τους υποδοχείς οιστρογόνων στις φώκιες Baikal. Αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε πειράματα in vitro και προσομοιώσεις που βασίζονται σε υπολογιστή για να αξιολογήσει το δυναμικό ενεργοποίησης των διφαινολών (BPs) και των υδροξυλιωμένων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (OH-PCBs) στους υποτύπους α (bsERα) και β (bsERβ) υποδοχέα οιστρογόνου.

Τα πειράματα in vitro αποκάλυψαν ότι τα περισσότερα BP και OH-PCB εμφάνισαν δράση παρόμοια με οιστρογόνα έναντι και των δύο υποτύπων bsER. Μεταξύ των BP που δοκιμάστηκαν, η δισφαινόλη AF έδειξε την ισχυρότερη δράση παρόμοια με τα οιστρογόνα. Ομοίως, τα 4'-OH-CB50 και 4'-OH-CB30 έδειξαν την ισχυρότερη δράση μεταξύ των δοκιμασμένων OH-PCB έναντι των bsERα και bsERβ, αντίστοιχα.

Για να διερευνηθεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι περιβαλλοντικοί ρύποι συνδέονται με το bsER, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις σύνδεσης σε υπολογιστή. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των προσομοιώσεων και τις δομικές ιδιότητες των ρύπων, αναπτύχθηκαν μοντέλα ποσοτικής σχέσης δομής-δραστικότητας (QSAR) και για τους δύο υποτύπους bsER. Αυτά τα μοντέλα πρόβλεψαν με ακρίβεια το δυναμικό ενεργοποίησης κάθε περιβαλλοντικής ρύπανσης στα πειράματα in vitro, διακρίνοντας μεταξύ των ενώσεων που ενεργοποιούνται και εκείνων που δεν ενεργοποιούνται τόσο για το bsERα όσο και για το bsERβ. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης των ρύπων.

Επιπλέον, οι ερευνητές κατασκεύασαν επιτυχώς ένα μοντέλο QSAR που προβλέπει το δυναμικό ενεργοποίησης των υποδοχέων οιστρογόνου ποντικού (ERs) χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο. Αυτό καταδεικνύει τη δυνατότητα εφαρμογής αυτής της προσέγγισης μοντελοποίησης σε διαφορετικά είδη.

Η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου είναι ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση και την πρόβλεψη των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών ρύπων στο ενδοκρινικό σύστημα της φώκιας Baikal. Παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων αυτών των ρύπων και την ενημέρωση των προσπαθειών διατήρησης για αυτό το ευάλωτο είδος.

Πηγή: Hoa Thanh Nguyen et al, «In silico simulations and molecular descriptors to predict in vitro transactivation potencies of estrogen receptors seal Baikal by περιβαλλοντικοί ρυπαντές», Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).