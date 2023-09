Μια σημαντική ανακάλυψη στα διαγνωστικά: Η τεχνολογία CRISPR εντοπίζει τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων με πρωτοφανή ακρίβεια και ταχύτητα

Επιστήμονες από το Peter Doherty Institute for Infection and Immunity και το Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research έχουν αναπτύξει ένα επαναστατικό διαγνωστικό εργαλείο που ονομάζεται MPXV-CRISPR. Δημοσιεύτηκε στο The Lancet Microbe, η συλλογική τους μελέτη δείχνει τη δύναμη της τεχνολογίας CRISPR στην ανίχνευση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων (MPXV) με απαράμιλλη ακρίβεια και ταχύτητα.

Ενώ το CRISPR είναι ευρέως γνωστό για τις δυνατότητες επεξεργασίας γονιδίων του, πρόσφατα αξιοποιήθηκε για το σχεδιασμό εξαιρετικά ευαίσθητων διαγνωστικών εργαλείων. Το MPXV-CRISPR λειτουργεί ως ένας «υπερακριβής ντετέκτιβ», εντοπίζοντας γρήγορα συγκεκριμένο γενετικό υλικό που σχετίζεται με τον ιό σε κλινικά δείγματα. Οι ερευνητές προγραμμάτισαν το εργαλείο για να στοχεύει γενετικές αλληλουχίες μοναδικές για το MPXV, χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων 523 γονιδιωμάτων MPXV για να κατασκευάσουν τους απαραίτητους «οδηγούς» για τη σύνδεση με το ιικό DNA.

Όταν υπάρχει ιικό DNA σε ένα κλινικό δείγμα, το σύστημα CRISPR καθοδηγείται στον στόχο και εκπέμπει ένα σήμα που υποδεικνύει την παρουσία του ιού. Η ευαισθησία και η ακρίβεια που επιτυγχάνεται με το MPXV-CRISPR είναι συγκρίσιμες με τις χρυσές μεθόδους PCR αλλά με σημαντικά μειωμένο χρόνο δοκιμής.

Ένα από τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του MPXV-CRISPR είναι η ταχύτητα διάγνωσης. Τα τρέχοντα διαγνωστικά για την ευλογιά των πιθήκων συχνά περιλαμβάνουν κεντρικές εργαστηριακές δοκιμές, οι οποίες μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες για τα αποτελέσματα. Αντίθετα, το MPXV-CRISPR μπορεί να ανιχνεύσει τον ιό σε αξιοσημείωτα 45 λεπτά.

Για να ανταποκριθεί στα πρότυπα που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η ερευνητική ομάδα στοχεύει να προσαρμόσει το MPXV-CRISPR σε μια φορητή συσκευή για επιτόπια ανίχνευση σε σημεία φροντίδας. Αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της ευλογιάς των πιθήκων, παρέχοντας ταχύτερη πρόσβαση σε ακριβείς διαγνώσεις, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένους πόρους και απομακρυσμένες περιοχές. Με την επιτάχυνση της θεραπείας και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών, η αποκεντρωμένη προσέγγιση των δοκιμών θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις αντιδράσεις της δημόσιας υγείας σε επιδημίες ευλογιάς των πιθήκων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας της Μελβούρνης και το Πανεπιστήμιο Monash. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το MPXV-CRISPR αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στον τομέα της διάγνωσης και υπόσχεται να αλλάξει τη διαχείριση της νόσου στο μέλλον.

πηγή:

Το μικρόβιο Lancet. (2023). Ταχεία ανίχνευση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων χρησιμοποιώντας μια δοκιμασία με τη μεσολάβηση CRISPR-Cas12a: μια εργαστηριακή μελέτη επικύρωσης και αξιολόγησης.