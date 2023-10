Science News: Hidden Water Reservoir, Brain's Tell for False Memories και αφιέρωμα στον Jimmy Buffett

Αυτή την εβδομάδα στις επιστημονικές ειδήσεις, πραγματοποιήθηκαν πολλές συναρπαστικές ανακαλύψεις και γεγονότα. Πρώτον, μια τεράστια δεξαμενή νερού βρέθηκε κρυμμένη κάτω από τον πυθμένα του ωκεανού στον Νότιο Ειρηνικό. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη προσθέτει στην κατανόησή μας για τη γεωλογική ιστορία της Γης και τη σύνθεση του φλοιού της. Επιπλέον, η Ζηλανδία, μια κρυφή ήπειρος στον Νότιο Ειρηνικό, χαρτογραφήθηκε πλήρως.

Σε ένα άλλο συναρπαστικό εύρημα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το DNA του Νεάντερταλ που συνδέεται με την αυξημένη ευαισθησία στον πόνο μπορεί να είναι πιο κοινό σε πληθυσμούς με επικρατούσα καταγωγή ιθαγενών Αμερικανών. Αυτή η μελέτη ρίχνει φως στη σύνθετη σχέση μεταξύ της γενετικής και της αντίληψης του πόνου.

Έχετε βιώσει ποτέ ψευδή ανάμνηση; Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο εγκέφαλος μπορεί να είναι σε θέση να διακρίνει τις πραγματικές αναμνήσεις από τις ψεύτικες. Αυτό το εύρημα παρέχει μια εικόνα για το πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και αποθηκεύει τις αναμνήσεις.

Προχωρώντας στο ζωικό βασίλειο, τα θηλυκά βατράχια βρέθηκαν να παίζουν νεκρά για να αποφύγουν τις αρσενικές προόδους. Αυτή η συμπεριφορά είναι μια μοναδική προσαρμογή που βοηθά τα θηλυκά να περιηγηθούν στο περιβάλλον τους και να προστατεύσουν τον εαυτό τους.

Στις διαστημικές ειδήσεις, η NASA αποκάλυψε την αποστολή επιστροφής δειγμάτων αστεροειδών Bennu, η οποία στοχεύει στη συλλογή και μελέτη δειγμάτων από αυτόν τον διαστημικό βράχο. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ο απόηχος δύο τεράστιων πλανητών που συγκρούονται σε ένα μακρινό αστρικό σύστημα, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για πλανητικές συγκρούσεις.

Τέλος, ένας φόρος τιμής στον αείμνηστο Jimmy Buffett έγινε με τη μορφή ενός πρόσφατα ανακαλυφθέντος λαμπερού κίτρινου θαλάσσιου σαλιγκαριού. Αυτό το μικροσκοπικό πλάσμα χρησιμεύει ως υπενθύμιση της κληρονομιάς του Μπάφετ ως θρύλου του τροπικού ροκ.

Σε άλλες ειδήσεις που σχετίζονται με την επιστήμη, ο Laurent Ballesta, ένας Γάλλος υποβρύχιος φωτογράφος και θαλάσσιος βιολόγος, κέρδισε τον διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year με την εκπληκτική του εικόνα ενός χρυσού πετάλου καβούρι στο φυσικό του περιβάλλον. Η φωτογραφία δείχνει την ομορφιά και τη σημασία αυτού του αρχαίου και απειλούμενου είδους.

Αυτά είναι μόνο μερικά σημεία από τον κόσμο της επιστήμης αυτή την εβδομάδα, που καταδεικνύουν τη συνεχώς εξελισσόμενη φύση της επιστημονικής εξερεύνησης και ανακάλυψης.

