Ο αντίκτυπος του διαστημικού σκάφους στην ατμοσφαιρική σύνθεση της Γης

By

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences αποκάλυψε ότι οι δορυφόροι και τα διαστημόπλοια μολύνουν την ατμόσφαιρα της Γης με υψηλές ποσότητες μετάλλων. Αυτή η ρύπανση εμφανίζεται στη στρατόσφαιρα, μια περιοχή που περιέχει μεγάλη συγκέντρωση όζοντος.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Dan Cziczo από το Πανεπιστήμιο του Purdue, συνέλεξε δεδομένα πετώντας αεροπλάνα σε ύψος σχεδόν 12 μιλίων. Αυτό τους επέτρεψε να καταγράφουν ακριβείς μετρήσεις χωρίς καμία μόλυνση από αναθυμιάσεις αεροσκαφών. Η μελέτη ανακάλυψε ότι μέταλλα όπως το λίθιο, ο χαλκός, το αλουμίνιο και ο μόλυβδος, που βρίσκονται συνήθως στα διαστημόπλοια, ξεπέρασαν τα επίπεδα της φυσικής κοσμικής σκόνης.

Επιπλέον, η ομάδα διαπίστωσε ότι σχεδόν το 10 τοις εκατό των σωματιδίων θειικού οξέος, τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία του στρώματος του όζοντος, ήταν μολυσμένα με εξατμισμένα υπολείμματα από διαστημόπλοια. Η παρουσία μοναδικών στοιχείων όπως το νιόβιο υποδηλώνει τη χρήση θερμικών ασπίδων στους πυραύλους. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν τη ρύπανση που προέρχεται από διαστημόπλοια και όχι από μετεωρίτες, οι οποίοι παρέμειναν αμετάβλητοι για αιώνες.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της ρύπανσης δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητές. Ωστόσο, δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης του αριθμού των δορυφόρων σε τροχιά, η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί. Υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν επιπλέον 50,000 δορυφόροι μέχρι το 2030, με εταιρείες όπως η SpaceX και η Amazon να πρωτοστατούν. Αυτή η ταχεία ανάπτυξη στη διαστημική βιομηχανία σημαίνει ότι έως και το 50 τοις εκατό των σωματιδίων αερολύματος στη στρατόσφαιρα θα μπορούσαν τελικά να περιέχουν μέταλλα από τα διαστημόπλοια που εισέρχονται ξανά.

Αυτά τα ευρήματα εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνέπειες της επέκτασης της διαστημικής βιομηχανίας. Η συσσώρευση διαστημικών απορριμμάτων και η απελευθέρωση ανθρωπογενών υλικών στη στρατόσφαιρα απαιτούν περαιτέρω έρευνα. Καθώς συνεχίζουμε να βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε δορυφόρους και διαστημόπλοια, καθίσταται ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών που ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρά μας.

Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences