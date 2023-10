Ο Νυχτερινός Ουρανός τον Οκτώβριο: Πλανητικές ευθυγραμμίσεις και εκλείψεις

By

Τον Οκτώβριο, οι θεατές του ουρανού μπορούν να ανυπομονούν για πολλά συναρπαστικά ουράνια γεγονότα. Καθώς ξεκινάει ο μήνας, το φεγγάρι έχει μόλις τελειώσει και μπορεί να φανεί δίπλα στον Δία, ο οποίος βρίσκεται τρεις μοίρες νότια. Την επόμενη μέρα, ο Ουρανός εμφανίζεται επίσης τρεις μοίρες νότια του φεγγαριού, αλλά η φωτεινότητα του φεγγαριού μπορεί να κάνει δύσκολη την παρατήρηση αυτών των πλανητών.

Το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου, το φεγγάρι βρίσκεται ακριβώς νότια των Πλειάδων, περίπου 1.1 μοίρες μακριά. Καθώς ο μήνας προχωρά, το Pollux θα βρίσκεται 1.4 μοίρες βόρεια της Σελήνης στις 7 Οκτωβρίου και η Αφροδίτη θα είναι ορατή στον ουρανό νωρίς το πρωί, που βρίσκεται έξι μοίρες νότια μιας λεπτής ημισελήνου στις 10 Οκτωβρίου.

Η 15η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την άφιξη της εποχής των φθινοπωρινών εκλείψεων, ξεκινώντας με μια δακτυλιοειδή έκλειψη Ηλίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του γεγονότος, το φεγγάρι δεν θα καλύψει πλήρως τον ήλιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας δακτύλιος σε σχήμα δακτυλίου γύρω από την άκρη του ήλιου. Αυτή η έκλειψη θα είναι ορατή σε όλο το δυτικό ημισφαίριο.

Μετά την έκλειψη, ο Άρης θα βρίσκεται δίπλα στο φεγγάρι στις 15 Οκτωβρίου, αν και η λεπτή ημισέληνος φάση του φεγγαριού μπορεί να δυσκολέψει τον εντοπισμό του. Στις 18 Οκτωβρίου, το φεγγάρι θα βρίσκεται 0.8 μοίρες βόρεια του Antares και στις 24 Οκτωβρίου, ο Κρόνος θα είναι τρεις μοίρες βόρεια, με τον Ποσειδώνα να εμφανίζεται 1.5 μοίρες βόρεια στις 25 Οκτωβρίου.

Η 28η Οκτωβρίου φέρνει πανσέληνο και άλλη μια έκλειψη, αλλά αυτή τη φορά θα είναι ορατή μόνο στο ανατολικό ημισφαίριο. Στις 29 Οκτωβρίου, ο Δίας και ο Ουρανός θα είναι και πάλι τρεις μοίρες νότια και ο μήνας ολοκληρώνεται με τις Πλειάδες που βρίσκονται 1.1 μοίρες βόρεια της Σελήνης.

Ενώ ο Ερμής παραμένει σκοτεινός από το λαμπερό λυκόφως του πρωινού και πολύ κοντά στον ήλιο για να φαίνεται, η Αφροδίτη λάμπει λαμπρά ως το «Πρωινό Αστέρι» στα νοτιοανατολικά πριν από την ανατολή του ηλίου. Στις 10 Οκτωβρίου, η ημισέληνος θα περάσει από την Αφροδίτη, συνοδευόμενη από την παρουσία του Regulus, του φωτεινού αστέρα στον αστερισμό του Λέοντα.

Όσον αφορά τον Άρη, παραμένει πολύ κοντά στον ήλιο για να είναι παρατηρήσιμος, ενώ ο Δίας κυριαρχεί στον νυχτερινό ουρανό, ολοένα και πιο φωτεινός και εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο Κρόνος, που βρίσκεται ψηλά στον νυχτερινό ουρανό, παρέχει μια θαυμάσια ευκαιρία στους τηλεσκοπικούς θεατές να παρακολουθήσουν την ομορφιά του Δακτυλιωμένου Πλανήτη και πιθανώς να εντοπίσουν μερικά από τα φεγγάρια του στο σκοτεινό σκηνικό. Ο Ουρανός και ο Δίας μπορούν επίσης να δουν μαζί δύο φορές το μήνα, μαζί με το φεγγάρι.

Τέλος, ο Ποσειδώνας, έχοντας περάσει πρόσφατα την αντίθεση, μπορεί να παρατηρηθεί με τη βοήθεια οπτικών οργάνων για το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Επιπλέον, το ζωδιακό φως, μια αμυδρή λάμψη που προκαλείται από το ηλιακό φως που διασκορπίζεται από τη διαπλανητική σκόνη, μπορεί να φανεί πριν από το ανατολικό πρωινό λυκόφως για τις μεσαίες δύο εβδομάδες του Οκτωβρίου.

Με αυτά τα συναρπαστικά ουράνια γεγονότα να λαμβάνουν χώρα, οι λάτρεις της αστρονομίας βρίσκονται σε μια απόλαυση αυτόν τον μήνα. Είτε παρακολουθείτε πλανητικές ευθυγραμμίσεις, εκλείψεις είτε εξερευνώντας τον νυχτερινό ουρανό με τηλεσκόπιο, υπάρχουν πολλά να ανακαλύψετε και να θαυμάσετε.

Πηγή: James Edgar, Editor of the Observer's Handbook, Royal Astronomical Society of Canada

Ορισμοί:

– Ουράνια γεγονότα: Φαινόμενα που συμβαίνουν στον ουρανό, όπως πλανητικές ευθυγραμμίσεις, εκλείψεις και κίνηση ουράνιων σωμάτων.

– Δακτυλιοειδής έκλειψη ηλίου: Ένας τύπος ηλιακής έκλειψης όπου το φεγγάρι δεν καλύπτει πλήρως τον ήλιο, με αποτέλεσμα ένα σχήμα δακτυλίου του ηλιακού φωτός γύρω από την άκρη του φεγγαριού.

– Αντίθεση: Η ευθυγράμμιση ενός πλανήτη με τη Γη και τον ήλιο, με τη Γη να βρίσκεται ανάμεσα στα δύο.

– Ζωδιακό φως: Μια αμυδρή λάμψη σε σχήμα κώνου που εμφανίζεται κατά μήκος της εκλειπτικής (η διαδρομή του ήλιου, της σελήνης και των πλανητών) μετά τη δύση του ηλίου ή πριν από την ανατολή του ηλίου.

– Royal Astronomical Society of Canada (RASC): Οργανισμός αφιερωμένος στην πρόοδο και την προώθηση της αστρονομίας στον Καναδά.

Σημείωση: Οι διευθύνσεις URL του αρχικού άρθρου και των εικόνων καταργήθηκαν.