Εκπληκτική εικόνα αποκαλύπτει ένα λαμπερό κόκκινο νεφέλωμα στον νυχτερινό ουρανό

By

Το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο (ESO) αποκάλυψε μια εκπληκτική φωτογραφία ενός λαμπερού κόκκινου νεφελώματος γνωστού ως IC1284. Αυτό το εκτεταμένο νέφος σκόνης και αερίου, που ταξινομείται ως νεφέλωμα εκπομπής, εκπέμπει το δικό του φως και είναι αποτέλεσμα ενεργού σχηματισμού άστρων.

Το ζωντανό κόκκινο χρώμα του IC1284 οφείλεται στο ότι τα ηλεκτρόνια μέσα στα άτομα υδρογόνου διεγείρονται από την ακτινοβολία που εκπέμπεται από νεαρά αστέρια. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα ηλεκτρόνια απελευθερώνουν ενέργεια και εκπέμπουν ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος κόκκινου φωτός. Οι αστρονόμοι μπόρεσαν να τραβήξουν αυτή την εικόνα χρησιμοποιώντας το OmegaCAM της ESO, μια κάμερα ευρέως πεδίου που βρίσκεται στο Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) Survey Telescope (VST) στο Παρατηρητήριο Paranal στη Χιλή.

Τα νεφελώματα, όπως το IC1284, αποτελούνται από κολοσσιαία νέφη σκόνης και αερίου που παρέχουν το απαραίτητο καύσιμο για να σχηματιστούν νέα αστέρια. Στη φωτογραφία, η κόκκινη λάμψη του IC1284 ενισχύεται από την παρουσία εκθαμβωτικών αστεριών που το περιβάλλουν.

Το IC1284 συνοδεύει δύο νεφελώματα ανάκλασης γνωστά ως NGC6589 και NGC6590, που βρίσκονται στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας. Σε αντίθεση με τα νεφελώματα εκπομπής, τα νεφελώματα ανάκλασης αποτελούνται από διαστρική σκόνη που αντανακλά το φως που εκπέμπεται από κοντινά αστέρια. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα νεφελώματα εμφανίζονται με μπλε χρώμα.

Η σκόνη μέσα σε ένα νεφέλωμα ανάκλασης διασκορπίζει μικρότερα, πιο μπλε μήκη κύματος φωτός από κοντινά αστέρια, δημιουργώντας μια σαγηνευτική και αιθέρια λάμψη. Αυτό το φαινόμενο είναι ο ίδιος λόγος που ο δικός μας ουρανός φαίνεται μπλε.

Αυτή η νέα εικόνα είναι μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που ονομάζεται VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), που διοργανώθηκε από την ESO. Μέσω της έρευνας VPHAS+, οι αστρονόμοι στοχεύουν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του κύκλου ζωής των άστρων μελετώντας νεφελώματα και αστέρια στο ορατό φως.

Συμπερασματικά, η τελευταία φωτογραφία του ESO δείχνει τη μαγευτική ομορφιά του IC1284, ενός νεφελώματος κόκκινων εκπομπών που αιχμαλωτίζει με τη λαμπερή του παρουσία ανάμεσα στην απεραντοσύνη του διαστήματος.

Ορισμοί:

– Νεφέλωμα εκπομπής: Ένα φωτεινό και διάχυτο νέφος ιονισμένου αερίου που εκπέμπει το δικό του φως.

– Νεφέλωμα ανάκλασης: Ένα σύννεφο διαστρικής σκόνης που αντανακλά το φως που εκπέμπεται από κοντινά αστέρια.

– VLT: Πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο, ένα ισχυρό τηλεσκόπιο που λειτουργεί από το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο.

Πηγές:

– Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο (ESO)

– VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+)