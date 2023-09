Εξερευνώντας τα βάθη της Sierra de Atapuerca

Μια πρόσφατη γεωλογική μελέτη που διεξήχθη από τον Josep M. Parés και την ομάδα του στο Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) έχει εμβαθύνει στο υπέδαφος της Sierra de Atapuerca στην Ισπανία. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Marine and Petroleum Geology, είχε ως στόχο να κατανοήσει τη βαθιά δομή της περιοχής και τις γεωλογικές της συνδέσεις.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα υλικά που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια είναι οι ασβεστόλιθοι που είναι ορατοί κατά μήκος της Sierra de Atapuerca. Αυτά τα υλικά είναι απλώς η «κορυφή του παγόβουνου» μιας πολύ μεγαλύτερης υπόγειας δομής που εκτείνεται σε πλάτος άνω των 5 χιλιομέτρων. Αυτή η δομή σχηματίστηκε λόγω της παρουσίας μαλακών υλικών, συγκεκριμένα τριασικών λαουτιτών και εβαποριτών, που επέτρεψαν στα στρώματα να κινηθούν.

Η μελέτη έριξε επίσης φως στη γεωλογική διάταξη της Sierra de Atapuerca. Παραδοσιακά περιγράφεται ως αντίκλινο, η γεωλογική εργασία έδειξε ότι αυτή η δομή ξεπερνά το βάθος των 1,000 μέτρων. Σε αυτό το βάθος, τα στρώματα του Μεσοζωικού στηρίζονται σε ένα παλαιοζωικό υπόγειο, το οποίο είναι άκαμπτο και κρυστάλλινο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αναδίπλωση των στρωμάτων κατέστη δυνατή χάρη στην ύπαρξη συγκεκριμένων υλικών που λειτουργούν ως λιπαντικά ή επίπεδα αποκόλλησης, επιτρέποντας στα στρώματα να γλιστρήσουν πάνω από το άκαμπτο υπόγειο. Στην περίπτωση της λεκάνης Duero, το επίπεδο αποκόλλησης αποτελείται από υλικά της Τριασικής περιόδου, τα οποία είναι μηχανικά αδύναμα και διευκολύνουν την κίνηση και την αναδίπλωση των υπερκείμενων στρωμάτων.

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για τη βαθιά δομή της Sierra de Atapuerca και τις γεωλογικές της συνδέσεις. Η κατανόηση της υπόγειας γεωλογίας αυτής της περιοχής είναι απαραίτητη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη γεωλογική ιστορία της και τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη εξέλιξη.

Πηγή: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Ισπανία), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Πηγή: CENIEH

Αιτιολογική αναφορά:

Οι ερευνητές μελετούν τα βάθη της Sierra de Atapuerca (2023, 19 Σεπτεμβρίου) που ανακτήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 από το phys.org/news/2023-09-depths-sierra-de-atapuerca.html

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει ξαναγραφεί με βάση το άρθρο πηγής.