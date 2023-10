Οι επιστήμονες καταγράφουν πρωτόνια στην πράξη της διάσπασης χρησιμοποιώντας κάμερα υπερταχείας ηλεκτρονίων

Ερευνητές στο Εθνικό Εργαστήριο Επιταχυντών SLAC του Τμήματος Ενέργειας και στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ χρησιμοποίησαν με επιτυχία την υπερταχεία περίθλαση ηλεκτρονίων (UED) για να παρατηρήσουν την κίνηση των ατόμων υδρογόνου μέσα στα μόρια αμμωνίας. Τα ευρήματα της ομάδας, που δημοσιεύθηκαν στο Physical Review Letters, καταδεικνύουν τις δυνατότητες του UED στην παρακολούθηση ατόμων υδρογόνου και μεταφοράς πρωτονίων.

Οι μεταφορές πρωτονίων είναι θεμελιώδεις για πολλές χημικές και βιολογικές αντιδράσεις, όπως η κατάλυση ενζύμων και οι αντλίες πρωτονίων στα κύτταρα. Η κατανόηση των δομικών αλλαγών κατά τις μεταφορές πρωτονίων είναι κρίσιμη, αλλά προκλητική λόγω της ταχείας φύσης τους, που συμβαίνει μέσα σε φεμτοδευτερόλεπτα. Οι τρέχουσες μέθοδοι, όπως η λήψη ακτίνων Χ σε μόρια, έχουν περιορισμούς καθώς οι ακτίνες Χ αλληλεπιδρούν με ηλεκτρόνια και όχι με ατομικούς πυρήνες.

Για να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την MeV-UED της SLAC, μια εξαιρετικά γρήγορη κάμερα περίθλασης ηλεκτρονίων. Η ομάδα διέκοψε έναν από τους δεσμούς υδρογόνου-αζώτου στην αμμωνία χρησιμοποιώντας υπεριώδες φως και στη συνέχεια κατεύθυνε μια δέσμη ηλεκτρονίων μέσω του μορίου για να συλλάβει τα διαθλασμένα ηλεκτρόνια. Αυτό τους επέτρεψε να παρατηρήσουν τον διαχωρισμό του ατόμου υδρογόνου από τον πυρήνα του αζώτου και τις προκύπτουσες δομικές αλλαγές στο μόριο.

Η πρόσβαση σε δεδομένα τόσο για ηλεκτρόνια όσο και για πυρήνες στο ίδιο πείραμα αποδεικνύεται εξαιρετικά πολύτιμη. Καθορίζοντας ποιο συστατικό ξεκινά τη διάσταση των ατόμων, οι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία των αντιδράσεων διάστασης.

Η ικανότητα παρακολούθησης των πρωτονίων στην πράξη της διάστασης έχει σημαντικές επιπτώσεις για την κατανόηση των μηχανισμών μεταφοράς πρωτονίων στη χημεία και τη βιολογία. Παραδοσιακές μέθοδοι όπως η κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ και η κρυοηλεκτρονική μικροσκοπία αγωνίζονται να ανιχνεύσουν πρωτόνια, καθιστώντας το UED μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση.

Σε μελλοντικά πειράματα, οι ερευνητές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν ακτίνες Χ στο λέιζερ ακτίνων Χ της SLAC, το Linac Coherent Light Source (LCLS), για να συγκρίνουν τα αποτελέσματα. Στοχεύουν επίσης να ενισχύσουν την ένταση της δέσμης ηλεκτρονίων και να βελτιώσουν την ανάλυση χρόνου για την επίλυση μεμονωμένων σταδίων διάστασης πρωτονίων.

Αυτή η έρευνα ανοίγει νέες δυνατότητες για τη μελέτη των μεταφορών υδρογόνου και την αποκάλυψη των μυστηρίων πίσω από βασικές χημικές αντιδράσεις σε διάφορες βιολογικές διεργασίες.

Πηγή: SLAC National Accelerator Laboratory

Παραπομπή:

Elio G. Champenois et al, Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia Imageded with Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001