Οι ανθρωπογενείς λίμνες μπορεί να είναι καθαροί εκπομποί αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με μελέτες

Νέα έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Cornell αποκαλύπτει ότι οι ανθρωπογενείς λίμνες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δύο σχετικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από ερευνητές από το Cornell αρχίζουν να ποσοτικοποιούν τις επιπτώσεις τόσο των ανθρωπογενών όσο και των φυσικών λιμνών στον παγκόσμιο προϋπολογισμό των αερίων του θερμοκηπίου, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για ένα θέμα που δεν είναι καλά κατανοητό.

Οι μελέτες διαπίστωσαν ότι όταν αθροίζονται οι εκπομπές και η αποθήκευση άνθρακα των ανθρωπογενών λιμνών, οι λίμνες μπορεί να είναι καθαροί εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Προηγούμενες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι οι λίμνες, οι οποίες ορίζονται ως υδάτινα σώματα 5 εκταρίων ή λιγότερο, μπορεί να συμβάλλουν στο 5% των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου. Ωστόσο, χωρίς ακριβείς μετρήσεις σε πολλές λίμνες, αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να κυμαίνεται από το μισό έως το διπλάσιο της εκτιμώμενης ποσότητας. Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμένες εκτιμήσεις για τα ποσοστά ταφής άνθρακα σε λίμνες.

Μια μελέτη που διεξήχθη από τους ερευνητές επικεντρώθηκε στην ποσότητα άνθρακα που δεσμεύεται σε 22 ειδικά επιλεγμένες λίμνες. Οι ερευνητές εξέτασαν προηγούμενες δραστηριότητες διαχείρισης και μέτρησαν το πάχος των ιζημάτων και την περιεκτικότητα σε άνθρακα στις λίμνες. Διαπίστωσαν ότι τα ποσοστά ταφής άνθρακα στις λίμνες επηρεάζονταν από παράγοντες όπως τα υδρόβια φυτά, τα ψάρια και τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών. Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι τόσο οι φυσικές όσο και οι ανθρωπογενείς λίμνες παγκοσμίως δεσμεύουν σημαντική ποσότητα άνθρακα, υποδεικνύοντας ότι η δέσμευση άνθρακα στις λίμνες υποτιμάται.

Η δεύτερη μελέτη διερεύνησε τις εποχιακές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από συγκεκριμένες πειραματικές λίμνες Cornell. Το μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, ευθύνεται για την πλειοψηφία των εκπεμπόμενων αερίων. Η μελέτη υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συχνής δειγματοληψίας για την ακριβή αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις λίμνες.

Συνολικά, αυτές οι μελέτες υποδηλώνουν ότι οι λίμνες παίζουν ρόλο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στην αποθήκευση άνθρακα. Ενώ οι λίμνες μπορεί επί του παρόντος να είναι καθαροί εκπομποί αερίων του θερμοκηπίου λόγω της απελευθέρωσης μεθανίου, υπάρχει πιθανότητα να γίνουν καθαροί καταβόθρες μειώνοντας τις εκπομπές μεθανίου. Τα ευρήματα προτείνουν επίσης τη χρήση φυσαλίδων ή υποβρύχιων κυκλοφορητών για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στις λίμνες.

Περαιτέρω έρευνα και κατανόηση του ρόλου των λιμνών στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι ζωτικής σημασίας για την ακριβή κλιματική μοντελοποίηση και προβλέψεις.

