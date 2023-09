Η ανακάλυψη των γαλαξιών του πολικού δακτυλίου ρίχνει φως στις γαλαξιακές δομές

By

Οι γαλαξίες έχουν διάφορα σχήματα και η κατανόησή μας γι' αυτούς έχει εξελιχθεί καθώς επεκτείνουμε τις παρατηρήσεις μας πέρα ​​από το οπτικό φάσμα. Οι γαλαξίες των πολικών δακτυλίων (PRGs) είναι ένας μοναδικός τύπος γαλαξία που χαρακτηρίζεται από έναν εξωτερικό δακτύλιο αερίου και αστεριών που έχει κλίση κάθετα στο γαλαξιακό επίπεδο. Αυτοί οι δακτύλιοι, που συχνά αποτελούνται κυρίως από διάχυτο αέριο υδρογόνο, είναι τυπικά ορατοί μόνο σε μήκη κύματος ραδιοφώνου.

Αν και οι γαλαξίες των πολικών δακτυλίων ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1978, η διαδικασία σχηματισμού αυτών των γαλαξιακών δομών παραμένει μυστήριο. Μια θεωρία προτείνει ότι οι δακτύλιοι είναι αποτέλεσμα γαλαξιακών συγκρούσεων, όπου το αέριο υδρογόνο από τους συγκρουόμενους γαλαξίες απορρίπτεται σε μια πολική ευθυγράμμιση. Κατά συνέπεια, πιστεύεται ότι οι γαλαξίες πολικών δακτυλίων ήταν σπάνιοι. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα γαλαξιών που διεξήχθη ως μέρος του έργου WALLABY δείχνει ότι οι PRG μπορεί να είναι πιο συνηθισμένοι από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

Το έργο WALLABY, το οποίο σημαίνει Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, στοχεύει στη δημιουργία ενός χάρτη υψηλής ανάλυσης ουδέτερου υδρογόνου στον ουρανό του Νοτίου Ημισφαιρίου. Χαρτογραφώντας το διαγαλαξιακό αέριο και το υδρογόνο που περιβάλλει τους γαλαξίες, η έρευνα παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τις δομές αυτών των κοσμικών αντικειμένων. Στο αρχικό στάδιο της έρευνας, χαρτογραφήθηκαν περίπου 600 γαλαξίες και εντοπίστηκαν δύο γαλαξίες πολικού δακτυλίου.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, εκτιμάται ότι το 1% έως το 3% των γαλαξιών που ερευνήθηκαν στο WALLABY θα εμφανίσουν δομές πολικών δακτυλίων. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, είναι πιθανό να ανακαλυφθούν εκατοντάδες γαλαξίες πολικών δακτυλίων, αυξάνοντας σημαντικά τις γνώσεις μας για αυτούς τους αινιγματικούς γαλαξιακούς σχηματισμούς. Επιπλέον, η αφθονία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτού του έργου θα προσφέρει στους αστρονόμους μια βαθύτερη κατανόηση του πώς σχηματίζονται και εξελίσσονται αυτοί οι περίεργοι γαλαξίες. Μπορεί επίσης να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την αλληλεπίδραση μεταξύ της σκοτεινής ύλης και των γαλαξιών.

Συνολικά, η ανακάλυψη γαλαξιών πολικών δακτυλίων και το συνεχιζόμενο έργο WALLABY προσφέρουν μια πολλά υποσχόμενη λεωφόρο για την εξερεύνηση των κρυμμένων δομών μέσα στους γαλαξίες και την αποκάλυψη των μυστηρίων του σύμπαντος.

Ορισμοί:

– Γαλαξίες πολικού δακτυλίου (PRGs): Σπειροειδείς ή ελλειπτικοί γαλαξίες με εξωτερικό δακτύλιο αερίου και αστεριών που έχουν κλίση περίπου κάθετα στο γαλαξιακό επίπεδο.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, ένα έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός χάρτη υψηλής ανάλυσης ουδέτερου υδρογόνου στον ουρανό του Νοτίου Ημισφαιρίου.

Πηγές:

– Deg, N., et al. "Πιλοτική έρευνα WALLABY: οι πιθανοί γαλαξίες πολικού δακτυλίου NGC 4632 και NGC 6156." Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.