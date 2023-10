Η τροποποιημένη θεωρία της βαρύτητας προτείνει ότι ο ένατος πλανήτης μπορεί να μην υπάρχει

Οι ερευνητές Harsh Mathur και Katherine Brown έχουν προτείνει ότι οι τροχιακές ανωμαλίες που παρατηρούνται στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα, οι οποίες έχουν πυροδοτήσει την αναζήτηση για έναν ένατο πλανήτη, θα μπορούσαν να εξηγηθούν από έναν τροποποιημένο νόμο της βαρύτητας. Η τροποποιημένη θεωρία, γνωστή ως Τροποποιημένη Νευτώνεια Δυναμική (MOND), προτείνει ότι ο νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα ισχύει μέχρι ένα ορισμένο σημείο, πέρα ​​από το οποίο κυριαρχεί μια διαφορετική βαρυτική συμπεριφορά.

Ο MOND έχει επιτύχει να εξηγήσει τις παρατηρήσεις σε γαλαξιακές κλίμακες και θεωρείται από ορισμένους επιστήμονες ως εναλλακτική λύση στη σκοτεινή ύλη. Ωστόσο, ο Mathur και ο Brown ήθελαν να εξερευνήσουν τις επιπτώσεις του στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα αφού οι αστρονόμοι ανακοίνωσαν την πιθανότητα ενός ένατου πλανήτη το 2016.

Όταν οι ερευνητές σχεδίασαν τις τροχιές των αντικειμένων από το δυνητικό σύνολο δεδομένων του ένατου πλανήτη ενάντια στο βαρυτικό πεδίο του γαλαξία του Γαλαξία, βρήκαν μια εντυπωσιακή ευθυγράμμιση. Σύμφωνα με τον MOND, για εκατομμύρια χρόνια, ορισμένα αντικείμενα στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα θα έλκονταν σε ευθυγράμμιση με το βαρυτικό πεδίο του γαλαξία.

Ενώ το τρέχον σύνολο δεδομένων είναι μικρό και άλλες πιθανότητες δεν μπορούν να αποκλειστούν, η μελέτη υπογραμμίζει τη δυνατότητα για το εξωτερικό ηλιακό σύστημα να χρησιμεύσει ως εργαστήριο για τον έλεγχο της βαρύτητας και τη μελέτη θεμελιωδών προβλημάτων της φυσικής.

Συνολικά, αυτή η έρευνα αμφισβητεί την ύπαρξη ενός ένατου πλανήτη στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα και προτείνει ότι οι παρατηρούμενες τροχιακές ανωμαλίες μπορούν να εξηγηθούν από μια τροποποιημένη θεωρία βαρύτητας.

Πηγή: Case Western Reserve University

Ορισμοί:

– Τροποποιημένη Νευτώνεια Δυναμική (MOND): Μια τροποποιημένη θεωρία της βαρύτητας που προτείνει τον νόμο της βαρύτητας του Νεύτωνα ισχύει μέχρι ένα σημείο, πέρα ​​από το οποίο κυριαρχεί μια διαφορετική βαρυτική συμπεριφορά.

– Σκοτεινή ύλη: Υποθετική μορφή ύλης που θα είχε βαρυτικά αποτελέσματα αλλά δεν θα εκπέμπει φως.

– Milky Way: Ο γαλαξίας που περιέχει το ηλιακό μας σύστημα.

(Πηγή: Katherine Brown et al, Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))