Κατανόηση των άλλων μέσω των πράξεών τους: Μια βασική πτυχή της ανθρώπινης γνώσης με συνέπειες για την τεχνητή νοημοσύνη

Όταν παρατηρούμε τις πράξεις κάποιου, το μυαλό μας δουλεύει γρήγορα για να αποκρυπτογραφήσει τις προθέσεις του. Έρευνα που διεξήχθη από ερευνητές αντίληψης στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς έχει ρίξει φως στο πώς οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν τι προσπαθούν να μάθουν οι άλλοι παρακολουθώντας απλώς τις πράξεις τους. Αυτή η πρωτοποριακή μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, αποκάλυψε μια συχνά παραβλέπεται πτυχή της ανθρώπινης γνώσης, με σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Σε αντίθεση με την αναγνώριση πραγματιστικών ενεργειών, που περιλαμβάνουν την πρόβλεψη των άμεσων ενεργειών κάποιου, η μελέτη επικεντρώθηκε σε «επιστημικές ενέργειες». Αυτές οι ενέργειες εκτελούνται όταν κάποιος προσπαθεί να συγκεντρώσει πληροφορίες ή να μάθει για το περιβάλλον του. Ενώ προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια πραγματιστικές ενέργειες, λίγα ήταν γνωστά για το πώς αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε τις επιστημικές ενέργειες.

Σε μια σειρά πειραμάτων στα οποία συμμετείχαν 500 συμμετέχοντες, οι ερευνητές ζήτησαν από τα άτομα να παρακολουθήσουν βίντεο με ανθρώπους να κουνάνε κουτιά. Οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να διακρίνουν τους στόχους του αναδευτήρα - είτε να καθορίσουν τον αριθμό των αντικειμένων μέσα στο κουτί είτε να προσδιορίσουν το σχήμα των αντικειμένων - μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτή η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τις προθέσεις ενός άλλου ατόμου μέσω των πράξεών τους είναι ταυτόχρονα διαισθητική και αξιοσημείωτη, υπογραμμίζοντας τις περίπλοκες γνωστικές διαδικασίες που το μυαλό μας εκτελεί αβίαστα.

Αυτά τα ευρήματα έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στον τομέα της ανάπτυξης AI. Κατανοώντας πώς οι άνθρωποι συμπεραίνουν τους στόχους ενός άλλου ατόμου μέσω ενεργειών, οι ερευνητές μπορούν να σχεδιάσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να αλληλεπιδρούν και να κατανοούν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, ένας βοηθός ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αναλύσει τις ενέργειες ενός πελάτη και να προβλέψει τι ψάχνει, παρέχοντας μια πιο εξατομικευμένη και αποτελεσματική υπηρεσία.

Σε μελλοντικές μελέτες, η ομάδα Johns Hopkins σχεδιάζει να διερευνήσει τη διάκριση μεταξύ γνωσιολογικής και πραγματιστικής πρόθεσης. Ενδιαφέρονται επίσης να διερευνήσουν πότε αναδύονται αυτές οι δεξιότητες παρατήρησης στην ανθρώπινη ανάπτυξη και εάν μπορούν να κατασκευαστούν υπολογιστικά μοντέλα για να διευκρινίσουν περαιτέρω τη σχέση μεταξύ φυσικών ενεργειών και γνωσιακής πρόθεσης.

Αυτή η έρευνα όχι μόνο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόησή μας για την ανθρώπινη γνώση, αλλά ανοίγει επίσης νέες δυνατότητες για την τεχνολογία AI στην αποτελεσματική ερμηνεία των ανθρώπινων ενεργειών και προθέσεων. Αξιοποιώντας αυτή τη γνώση, τα μελλοντικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να γίνουν πιο οξυδερκή και ικανά στην κατανόηση και την ανταπόκριση στις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες.

FAQs

Ε: Τι είναι οι πραγματιστικές και οι γνωσιολογικές ενέργειες;

Οι πραγματικές ενέργειες αναφέρονται σε ενέργειες που περιλαμβάνουν την πρόβλεψη των άμεσων ενεργειών ενός ατόμου, ενώ οι γνωσιολογικές ενέργειες εκτελούνται όταν κάποιος προσπαθεί να συγκεντρώσει πληροφορίες ή να μάθει κάτι για το περιβάλλον του.

Ε: Πώς έκαναν οι ερευνητές τα πειράματά τους;

Οι ερευνητές ζήτησαν από 500 συμμετέχοντες να δουν βίντεο στα οποία κάποιος κουνάει ένα κουτί. Οι συμμετέχοντες ήταν σε θέση να προσδιορίσουν εάν ο αναδευτήρας προσπαθούσε να καταλάβει τον αριθμό των αντικειμένων μέσα στο κουτί ή το σχήμα των αντικειμένων.

Ε: Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη;

Κατανοώντας πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και συμπεραίνουν τις προθέσεις των άλλων μέσω ενεργειών, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να κατανοούν καλύτερα και να αλληλεπιδρούν με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, ένας βοηθός ρομπότ θα μπορούσε να προβλέψει με ακρίβεια τι αναζητά ένας πελάτης με βάση τις ενέργειές του.