Το Parker Solar Probe συνεχίζει να εξερευνά τα μυστήρια του Ήλιου

Το Parker Solar Probe πραγματοποίησε με επιτυχία την 17η κοντινή του προσέγγιση στον Ήλιο, φτάνοντας σε απόσταση μόλις 7.26 εκατομμυρίων χιλιομέτρων (4.51 εκατομμυρίων μιλίων) από τη φωτόσφαιρα του Ήλιου. Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί το τελευταίο σε μια σειρά απίστευτων επιτευγμάτων του ανιχνευτή, συμπεριλαμβανομένου του να γίνει το πρώτο διαστημικό σκάφος που πέταξε μέσα από μια στεφανιαία εκτίναξη μάζας (CME) και επιβίωσε.

Κατά τη διάρκεια της 13ης προσέγγισής του στον Ήλιο στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, το Parker Solar Probe πέρασε από ένα CME, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα σχετικά με την ταχύτητα και την πυκνότητα του κρουστικού κύματος. Αυτό το CME, αν είχε χτυπήσει τη Γη, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα συστήματα επικοινωνίας και τα δίκτυα ισχύος.

Εξοπλισμένο με θωράκιση για την προστασία των οργάνων του από θερμοκρασίες έως 1400°C, το Parker Solar Probe έχει σχεδιαστεί για να μελετά το ηλιακό στέμμα και την επιτάχυνση του ηλιακού ανέμου καθώς φεύγει από τον Ήλιο. Οι επιστήμονες ελπίζουν να κατανοήσουν τη δομή του Ήλιου, τα μαγνητικά πεδία που επηρεάζουν τη ροή του πλάσματος και τον μηχανισμό μεταφοράς των ενεργειακών σωματιδίων που εκπέμπονται από τον Ήλιο.

Οι στεφανιαίες εκτοξεύσεις μάζας είναι ισχυρά γεγονότα που μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μαγνητόσφαιρα της Γης, προκαλώντας διακοπές στις επικοινωνίες και τα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και δημιουργώντας όμορφες οθόνες του βόρειου σέλας. Μελετώντας τα CME, οι ηλιακοί φυσικοί στοχεύουν να αναπτύξουν ικανότητες πρόβλεψης για αυτές τις ηλιακές καταιγίδες και να αποκτήσουν εικόνα για τις δυνάμεις που τις οδηγούν.

Η αποστολή του Parker Solar Probe αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τα μέσα του 2025, με το διαστημόπλοιο να ακολουθεί στενές τροχιές γύρω από τον Ήλιο και να πραγματοποιεί πρόσθετες πτήσεις της Αφροδίτης. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το ανιχνευτή θα παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για τον ηλιακό άνεμο και θα ενισχύσουν την κατανόησή μας για τις διαδικασίες που τον ωθούν στο Ηλιακό Σύστημα.

