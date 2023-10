Κατανόηση της συμπεριφοράς ηλεκτρονίων σε λιωμένα άλατα για προηγμένους πυρηνικούς αντιδραστήρες

Ερευνητές από το Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge του Τμήματος Ενέργειας και το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με τηγμένα άλατα σε προηγμένους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Με την υπολογιστική προσομοίωση της εισαγωγής μιας περίσσειας ηλεκτρονίου σε τετηγμένο άλας χλωριούχου ψευδαργύρου, οι επιστήμονες μπόρεσαν να προσδιορίσουν τρεις καταστάσεις που μπορεί να υποθέσει το ηλεκτρόνιο.

Στο πρώτο σενάριο, το ηλεκτρόνιο γίνεται μέρος μιας μοριακής ρίζας που περιλαμβάνει δύο ιόντα ψευδαργύρου. Στο δεύτερο σενάριο, το ηλεκτρόνιο εντοπίζεται σε ένα μόνο ιόν ψευδαργύρου. Στο τρίτο σενάριο, το ηλεκτρόνιο αποεντοπίζεται και απλώνεται διάχυτα σε πολλαπλά ιόντα άλατος. Αυτά τα ευρήματα είναι ζωτικής σημασίας για την πρόβλεψη της επίδρασης της ακτινοβολίας στην απόδοση των αντιδραστήρων που τροφοδοτούνται με αλάτι.

Οι αντιδραστήρες λιωμένου άλατος εξετάζονται ως πιθανός σχεδιασμός για μελλοντικούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Επομένως, η κατανόηση του πώς τα λιωμένα άλατα αντιδρούν στην υψηλή ακτινοβολία είναι υψίστης σημασίας. Οι ερευνητές είχαν στόχο να ρίξουν φως στη συμπεριφορά ενός ηλεκτρονίου σε επαφή με τα ιόντα που αποτελούν ένα λιωμένο άλας.

Αν και η μελέτη δεν απαντά σε όλες τις ερωτήσεις, παρέχει ένα κρίσιμο σημείο εκκίνησης για περαιτέρω διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ηλεκτρονίων και τετηγμένων αλάτων. Οι ερευνητές πιστεύουν επίσης ότι τα τρία αναγνωρισμένα είδη που σχηματίζονται από τα ηλεκτρόνια βραχυπρόθεσμα θα μπορούσαν δυνητικά να αντιδράσουν για να σχηματίσουν πιο περίπλοκα για μεγαλύτερες περιόδους.

Η μελέτη, με τίτλο «Είναι τα λιωμένα άλατα υψηλής θερμοκρασίας αντιδραστικά με περίσσεια ηλεκτρονίων; Case of ZnCl2», δημοσιεύτηκε στο The Journal of Physical Chemistry B. Επιλέχθηκε ως Επιλογή εκδοτών της ACS, υποδεικνύοντας τις δυνατότητές του για ευρύ δημόσιο ενδιαφέρον.

Αυτή η έρευνα διεξήχθη ως μέρος του Κέντρου Έρευνας Συνόρων Ενέργειας (MSEE EFRC) της DOE's Molten Salts in Extreme Environments (MSEE EFRC) με επικεφαλής το Εθνικό Εργαστήριο Brookhaven. Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει τη διερεύνηση των επιπτώσεων της ακτινοβολίας σε άλλα συστήματα αλατιού. Η υπολογιστική τους έρευνα διεξήχθη σε εγκαταστάσεις χρηστών του DOE, συμπεριλαμβανομένου του Compute and Data Environment for Science στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge και του National Energy Research Scientific Computing Center στο Lawrence Berkeley National Laboratory.

Η κατανόηση της συμπεριφοράς των ηλεκτρονίων στα τηγμένα άλατα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των αντιδραστήρων τετηγμένου αλατιού. Βοηθά στη διασφάλιση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας αυτών των αντιδραστήρων, οι οποίοι θεωρούνται μια πολλά υποσχόμενη επιλογή για τη μελλοντική παραγωγή πυρηνικής ενέργειας.

Πηγές:

– Lawrence Bernard, ORNL