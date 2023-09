Το Pink Diamond Discovery προσφέρει πληροφορίες για τη διαδικασία σχηματισμού

Ερευνητές που μελετούν το κοίτασμα διαμαντιών Argyle της Δυτικής Αυστραλίας απέκτησαν νέες γνώσεις για το σχηματισμό ροζ διαμαντιών και άλλων χρωματικών ποικιλιών, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications. Το ορυχείο Argyle, το οποίο αντιπροσωπεύει το 90% των ροζ διαμαντιών στον κόσμο, έχει κλείσει τώρα, καθιστώντας αυτά τα πετράδια ακόμη πιο σπάνια και πολύτιμα. Τα γυαλισμένα ροζ διαμάντια της υψηλότερης ποιότητας μπορούν να πιάσουν τιμές σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στην κατανόηση των γεωλογικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για το σχηματισμό ροζ διαμαντιών. Αναλύοντας δείγματα από το ορυχείο Argyle, οι επιστήμονες μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις συγκεκριμένες συνθήκες που απαιτούνται για την ανάπτυξη αυτών των σπάνιων πολύτιμων λίθων. Αυτή η γνώση θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων ροζ διαμαντιών σε άλλες περιοχές.

Τα ροζ διαμάντια σχηματίζονται κάτω από ακραία πίεση και υψηλές θερμοκρασίες βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης. Αποτελούνται από καθαρό άνθρακα, όπως και τα λευκά διαμάντια, αλλά το μοναδικό τους χρώμα προέρχεται από την παρουσία μιας σπάνιας ατομικής δομής που απορροφά το πράσινο φως. Η ακριβής διαδικασία για το πώς τα ροζ διαμάντια αποκτούν το χρώμα τους εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό ένα μυστήριο, αλλά αυτή η πρόσφατη έρευνα φέρνει τους επιστήμονες πιο κοντά στην αποκάλυψη του αινίγματος.

Το ορυχείο Argyle, με τα τεράστια αποθέματα ροζ διαμαντιών, είναι μια σημαντική πηγή αυτών των πολύτιμων πολύτιμων λίθων για αρκετές δεκαετίες. Το κλείσιμό του τον Νοέμβριο του 2020 σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για τη βιομηχανία διαμαντιών, αυξάνοντας την επιθυμία και την αξία των υπαρχόντων ροζ διαμαντιών.

Ενώ η μελέτη προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη διαδικασία σχηματισμού ροζ διαμαντιών, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση των συνθηκών που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία τους. Ωστόσο, αυτή η ανακάλυψη φέρνει νέες ελπίδες για τη μελλοντική ανακάλυψη κοιτασμάτων ροζ διαμαντιών σε άλλα μέρη του κόσμου.

Πηγές:

– «Ροζ διαμάντια: Ερευνητές αποκαλύπτουν γεωλογική συνταγή πίσω από τα πιο σπάνια και πολύτιμα πετράδια του κόσμου» – CNN

– Μελέτη: “Pink Diamonds: Insights into Their Origin from a Trace Element Signature for the Argyle Diamond Deposit, Western Australia” – Nature Communications