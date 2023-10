Νέα έρευνα αποκαλύπτει θαλάσσια βακτήρια που χάνουν μαστίγια και άλλα χαρακτηριστικά όταν επιστρέφουν στον ωκεανό

By

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από το Κοινό Ινστιτούτο Γονιδιώματος του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, στο Λας Βέγκας, αποκάλυψε εκπληκτικά ευρήματα σχετικά με βακτήρια από το γένος Chloroflexota. Αυτά τα βακτήρια, τα οποία είναι γνωστά για την ικανότητά τους να διασπούν τους ρύπους και να ανακυκλώνουν τον άνθρακα, βρέθηκαν να έχουν μαστίγια σε θερμές πηγές, αλλά έχασαν αυτό το χαρακτηριστικό όταν εξελίχθηκαν για να κατοικήσουν σε θαλάσσια περιβάλλοντα πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

Οι ερευνητές εστίασαν ειδικά σε μια κατηγορία εντός του Chloroflexota που ονομάζεται Dehalococcoidia, τα οποία έχουν την ικανότητα να αποδομούν τις επιβλαβείς χημικές ουσίες που βρίσκονται στα φυτοφάρμακα και τα ψυκτικά μέσα. Μέσω του γονιδιώματος και της μεταγονιδιωματικής αλληλουχίας, ανακάλυψαν ότι τα Dehalococcoidia που κατοικούσαν σε θερμές πηγές διέθεταν μαστίγια, ένα χαρακτηριστικό που δεν ήταν προηγουμένως γνωστό στο Chloroflexota. Αντίθετα, οι αντίστοιχοι που κατοικούσαν στους ωκεανούς δεν είχαν μαστίγια, υποδηλώνοντας ότι αυτές οι δομές χάθηκαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής προσαρμογής στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης άλλα εκπληκτικά χαρακτηριστικά της θερμής πηγής Dehalococcoidia. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά είχαν εξαφανιστεί σε βακτήρια που είχαν εξελιχθεί για να ζουν στον ωκεανό, ενώ υπολείμματα άλλων χαρακτηριστικών παρέμειναν. Για παράδειγμα, τόσο οι θερμές πηγές όσο και τα Dehalococcoidia που κατοικούν στους ωκεανούς εμφάνισαν απώλεια κυτταρικών τοιχωμάτων και περίπλοκο πρότυπο εξέλιξης για γονίδια που σχετίζονται με την κατανάλωση φυτικών ενώσεων. Αυτό υποδηλώνει ότι αυτά τα βακτήρια πιθανότατα βασίζονται στη συνεργασία με άλλους μικροοργανισμούς στην κοινότητά τους για τη διάσπαση του φυτικού υλικού.

Επιπλέον, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η θερμή πηγή Dehalococcoidia είχε ένζυμα για τη σύνθεση ή την αποικοδόμηση των φυτικών ορμονών, υποδεικνύοντας ότι οι αντίστοιχοι που κατοικούν στη γη μπορεί να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται την ανάπτυξη των φυτών.

Η κατανόηση της εξελικτικής ιστορίας και των μοναδικών χαρακτηριστικών των βακτηρίων Chloroflexota θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μηχανική μικροοργανισμών για εφαρμογές όπως η παραγωγή βιοκαυσίμων. Αξιοποιώντας τις ποικίλες μεταβολικές τους ικανότητες, οι επιστήμονες μπορεί να είναι σε θέση να αναπτύξουν πιο βιώσιμες και αποτελεσματικές διαδικασίες σε διάφορους κλάδους.

Περαιτέρω μελέτες σε αυτά τα βακτήρια θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην πιθανή χρήση μικροβιακών διεργασιών στην παραγωγή βιοκαυσίμων και σε άλλες βιώσιμες εφαρμογές.

