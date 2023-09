Νέο μοντέλο αποκαλύπτει το συγχρονισμένο κίνημα Cilia που οδηγείται από παραμεθόριες περιοχές

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από επιστήμονες από το MPI-DS αποκάλυψε ένα κοινό οργανωτικό μοτίβο που μοιράζονται διάφορα συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, των ποδιών μιας σαρανταποδαρούσας και των βλεφαρίδων στους πνεύμονές μας.

Ο συντονισμός του χτυπήματος των βλεφαρίδων είναι απαραίτητος για τη συγχρονισμένη κίνησή τους. Σε αντίθεση με τις συντονισμένες ενέργειες των οπαδών του ποδοσφαίρου ή του κεντρικού νευρικού συστήματος που ελέγχει τα πόδια μιας σαρανταποδαρούσας, οι βλεφαρίδες δεν διαθέτουν ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου. Ωστόσο, βασίζονται σε μη αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις και στην επιρροή των παραμεθόριων περιοχών για την επίτευξη συγχρονισμού.

Οι ερευνητές τόνισαν τον κρίσιμο ρόλο των παραμεθόριων περιοχών στον συντονισμό των κροσσών. Όταν οι βλεφαρίδες χτυπούν μαζί, συγχρονίζονται χτυπώντας ελαφρά πριν από τους γείτονές τους στη μία πλευρά και ελαφρώς μετά από τους γείτονές τους στην άλλη πλευρά, δημιουργώντας ένα μοτίβο που μοιάζει με κύμα. Αυτός ο συγχρονισμός ξεκινά από τις παραμεθόριες περιοχές και διευκολύνεται από το υγρό που περιβάλλει τις βλεφαρίδες.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι βλεφαρίδες το ένα κοντά στο άλλο δεν ασκούν ίση δύναμη το ένα στο άλλο. Ανάλογα με τη θέση τους, ένα βλεφαρίδα μπορεί να επηρεαστεί περισσότερο από τον γείτονά του παρά το αντίστροφο. Αυτό το φαινόμενο, ειδικά σε πυκνά συσσωρευμένα συστήματα βλεφαρίδων, οδηγεί σε ένα κατευθυνόμενο, μη αμοιβαίο σχέδιο που σχηματίζει ένα κύμα.

Οι παραμεθόριες περιοχές λειτουργούν ως βηματοδότες, συμπαρασύροντας άλλες βλεφαρίδες με καταρράκτη τρόπο. Αυτή η παρατήρηση αμφισβητεί τα προηγούμενα μοντέλα που υπέθεταν ότι τα όρια διαταράσσουν την τάξη.

Αυτό το νέο μοντέλο προσφέρει πληροφορίες για την αυτοοργάνωση της ζωντανής ύλης και υπογραμμίζει τη σημασία των ιδιοτήτων της επιφάνειας για την κατανόηση των μηχανισμών συγχρονισμού. Τα ευρήματα γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της μικροσκοπικής και της μακροσκοπικής κλίμακας, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές ομοιότητες στις οργανωτικές αρχές.

Συνολικά, αυτή η μελέτη ρίχνει φως στο συντονισμένο μοτίβο χτυπήματος των βλεφαρίδων και στο ρόλο που παίζουν οι παραμεθόριες περιοχές στην προώθηση της συγχρονισμένης κίνησής τους.

