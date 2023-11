Νέα απολιθώματα στη Βραζιλία ρίχνουν φως στα Αινιγματικά Σιλεσαυρίδια

Μια πρόσφατη ανακάλυψη απολιθωμάτων στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, το νοτιότερο κράτος της Βραζιλίας, πρόσθεσε ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας στη μελέτη των silesaurids, μιας ομάδας δεινοσαυροειδών που έζησαν κατά την Τριασική περίοδο. Αυτά τα απολιθώματα έχουν πυροδοτήσει ίντριγκες μεταξύ των ερευνητών, καθώς παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για την εξελικτική ιστορία των σιλεσαυρίδων και τη σχέση τους με τους δεινόσαυρους.

Το σύνολο απολιθωμάτων, που βρέθηκε το 2014 σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Waldsanga στον σχηματισμό Santa Maria, αποτελείται από οστά πολλών ατόμων. Αν και είναι δύσκολο να καθοριστεί εάν όλα τα οστά ανήκουν στο ίδιο είδος, τα στοιχεία δείχνουν ότι ανήκουν. Αυτό το εύρημα είναι σημαντικό γιατί προσθέτει στις υπάρχουσες γνώσεις για τα ζώα που κατοικούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της Τριασικής.

Το συγκρότημα, με την ένδειξη UFSM 11579, είναι το τέταρτο εύρημα των σιλσαυριδών στη Βραζιλία και το δεύτερο από την εποχή του Carnian. Αυτά τα απολιθώματα στεγάζονται στο Εργαστήριο Στρωματογραφίας και Παλαιοβιολογίας του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Σάντα Μαρία. Οι ερευνητές που ανέλυσαν τα απολιθώματα συνέκριναν τα χαρακτηριστικά τους με τα υπάρχοντα φυλογενετικά δέντρα των silesaurids και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι πράγματι μέρος της γενεαλογίας των silesaurid, παρόλο που δεν αντιπροσωπεύουν ένα νέο είδος.

Τα σιλεσαύρια ήταν κυρίως τετράποδα και κυμαίνονταν σε μέγεθος από ένα έως τρία μέτρα σε μήκος. Είχαν μακριά πίσω πόδια και λεπτά μπροστινά πόδια. Απολιθώματα έχουν βρεθεί στη Νότια Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και την Ευρώπη, παρέχοντας στοιχεία για την ευρεία εξάπλωσή τους κατά την Τριασική περίοδο.

Σε μια ξεχωριστή μελέτη, οι ερευνητές εστίασαν στην οδοντική ανατομία των silesaurids για να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις σχετικά με την εξελικτική σχέση τους με τους δεινόσαυρους. Η ανάλυσή τους αποκάλυψε ότι η οδοντική προσκόλληση και εμφύτευση στα είδη που μελετήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του UFSM 11579, έμοιαζε με αυτή των δεινοσαύρων και των κροκοδείλων. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι οι σιλεσαυρίδες μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της αρχαίας κατάστασης των συντηγμένων δοντιών και της παραγόμενης κατάστασης όπου τα δόντια είναι αγκυρωμένα στο οστό της γνάθου με συνδέσμους.

Τα ευρήματα σχετικά με την οδοντική εμφύτευση δεν διαφοροποιούν οριστικά τους σιλεσαυρίδες από άλλα δεινοσαυροειδή, αλλά παρέχουν πειστικές αποδείξεις ότι οι σιλεσαυρίδες σχετίζονται στενά με τους δεινόσαυρους. Για να προωθήσουμε την κατανόησή μας για την εξελικτική ιστορία αυτής της ομάδας, οι ερευνητές τονίζουν τη σημασία λεπτομερών φυλογενετικών μελετών που περιλαμβάνουν ενδελεχή ανάλυση των απολιθωμάτων σε συλλογές.

Πηγή: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Τι είναι οι σιλεσαυρίδες;

Οι Σιλεσαυρίδες είναι μια ομάδα δεινοσαυριδών που υπήρχαν κατά την Τριασική περίοδο. Θεωρούνται στενοί συγγενείς των δεινοσαύρων και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πρώιμη εξέλιξη των δεινοσαύρων.

Πού ανακαλύφθηκαν τα νέα απολιθώματα silesaurid;

Τα νέα απολιθώματα silesaurid ανακαλύφθηκαν στο Rio Grande do Sul, τη νοτιότερη πολιτεία της Βραζιλίας, σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Waldsanga στον σχηματισμό Santa Maria. Αυτή η τοποθεσία είναι γνωστή για τα πλούσια απολιθώματα της.

Τι είναι σημαντικό για το νέο σύνολο απολιθωμάτων;

Το νέο σύνολο απολιθωμάτων παρέχει πολύτιμες γνώσεις για την εξελικτική ιστορία των silesaurids. Αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ακριβές είδος που αντιπροσωπεύουν τα απολιθώματα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ανήκουν στην γενεαλογία των silesaurid.

Πώς συμβάλλουν τα νέα ευρήματα στην κατανόησή μας για τα silesaurids;

Η ανάλυση της οδοντικής ανατομίας σε silesaurids έχει αποκαλύψει ομοιότητες με τους δεινόσαυρους και τους κροκόδειλους. Αυτό υποδηλώνει ότι οι σιλεσαυρίδες μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα ενδιάμεσο στάδιο στην εξέλιξη της οδοντικής εμφύτευσης. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι σιλεσαυρίδες σχετίζονται στενά με τους δεινόσαυρους.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα στη μελέτη των silesaurids;

Οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για λεπτομερείς φυλογενετικές μελέτες που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη ανάλυση των απολιθωμάτων. Εξετάζοντας προσεκτικά τις συλλογές και εξετάζοντας όλα τα απολιθώματα μέσα σε μια ομάδα, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν συγγένεια εντός της ομάδας ή με άλλες ομάδες. Αυτή η σχολαστική έρευνα είναι απαραίτητη για την προώθηση της κατανόησής μας για την εξέλιξη των silesaurid.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να βρείτε στο άρθρο «Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of South Brazil» που δημοσιεύτηκε στο Journal of Vertebrate Paleontology.