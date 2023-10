Ένα νέο μοντέλο για βελτιωμένη αντιπροσώπευση του μαύρου άνθρακα σε παγκόσμια κλιματικά μοντέλα

By

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ελλείψεις στην αναπαράσταση του μαύρου άνθρακα (BC), ενός κύριου συστατικού των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων, στα τρέχοντα παγκόσμια κλιματικά μοντέλα (GCM). Μια πρόσφατη μελέτη των Chen et al. εξετάζει τις μικροφυσικές και οπτικές ιδιότητες του BC που επηρεάζουν τις ακτινοβολίες του και προτείνει ένα βελτιωμένο οπτικό μοντέλο αερολύματος για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.

Το BC είναι γνωστό για τις ισχυρές του δυνατότητες απορρόφησης φωτός και τη συμβολή του στην υπερθέρμανση του κλίματος. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα απορρόφησης και οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη των αερολυμάτων έχει βρεθεί ότι υπερεκτιμώνται στα GCM λόγω της ανεπαρκούς αναπαράστασης των σύνθετων καταστάσεων ανάμειξης του BC.

Οι Chen et al. ανέλυσε παρατηρήσεις πολλαπλών πηγών της κατανομής μεγέθους σωματιδίων και της κατάστασης ανάμειξης για να προσδιορίσει βασικές ιδιότητες BC που επηρεάζουν σημαντικά τις ακτινοβολίες του. Στη συνέχεια ανέπτυξαν ένα βελτιωμένο οπτικό μοντέλο αερολύματος που αντιπροσωπεύει καλύτερα αυτές τις ιδιότητες με βάση τις παρατηρήσεις. Αυτό το βελτιωμένο μοντέλο εφαρμόστηκε στη συνέχεια σε ένα GCM.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν την απόδοση του νέου μοντέλου χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις πεδίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προβλεπόμενη απορρόφηση BC από τις βελτιωμένες αναπαραστάσεις ευθυγραμμίστηκε πιο στενά με τις παγκόσμιες παρατηρήσεις BC. Αυτό αποδόθηκε στην ακριβέστερη πρόβλεψη των μικροφυσικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων ανάμειξης που σχετίζονται με το BC.

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η βελτιωμένη αναπαράσταση του BC οδήγησε σε μείωση των επιπτώσεων της ακτινοβολίας και του κλίματος έως και 24 τοις εκατό. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της ακριβούς αναπαράστασης του BC στα GCM για πιο αξιόπιστες κλιματικές προβολές.

Αυτή η μελέτη, με τίτλο «Μια οπτική μονάδα αερολύματος με ιδιότητες μαύρου άνθρακα περιορισμένης παρατήρησης για παγκόσμια κλιματικά μοντέλα», δημοσιεύτηκε στο Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Συμπερασματικά, οι Chen et al. έχουν αναπτύξει ένα βελτιωμένο μοντέλο για την αναπαράσταση του BC σε GCM, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις στις μικροφυσικές και οπτικές ιδιότητες του BC. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι αυτή η ενισχυμένη αναπαράσταση οδηγεί σε καλύτερη συμφωνία με τις παγκόσμιες παρατηρήσεις και σε μείωση των κλιματικών επιπτώσεων του BC. Αυτή η έρευνα συμβάλλει στην κατανόηση του ρόλου του BC στην κλιματική αλλαγή και παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση των κλιματικών προβολών.

Πηγές:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Μια οπτική μονάδα αερολύματος με ιδιότητες μαύρου άνθρακα περιορισμένης παρατήρησης για παγκόσμια κλιματικά μοντέλα. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.