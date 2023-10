«Ελευθερία Σχεδιασμού» στις Μοριακές Δομές: Προσέγγιση που βασίζεται στα Δεδομένα

Χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που βασίζονται σε δεδομένα και μηχανική μάθηση, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια συναρπαστική «ελευθερία σχεδιασμού» στις μοριακές δομές. Αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τομέα του μοριακού σχεδιασμού και της ανακάλυψης φαρμάκων. Η μελέτη, με τίτλο «Freedom of Design in Chemical Compound Space: Towards Rational in Silico Design of Molecules with Targeted Quantum-Mechanical Properties», δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό Chemical Science.

Παραδοσιακά, η εξερεύνηση του τεράστιου χώρου των μορίων και των υλικών ήταν προκλητική λόγω των πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ των μοριακών δομών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους. Ωστόσο, αυτή η έρευνα έχει αποκαλύψει ασθενείς συσχετισμούς στις κβαντομηχανικές ιδιότητες των μικρών μορίων, παρέχοντας μια νέα ευελιξία ή «ελευθερία σχεδιασμού» στο χώρο των χημικών ενώσεων.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Alexandre Tkatchenko από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, η κατανόηση αυτών των πολύπλοκων σχέσεων είναι ζωτικής σημασίας για τον ορθολογικό μοριακό σχεδιασμό. Αυτή η γνώση όχι μόνο θα μας επέτρεπε να εξερευνήσουμε και να χαρακτηρίσουμε τον μοριακό χώρο πιο αποτελεσματικά αλλά και να επιτρέψει τον στοχευμένο σχεδιασμό μορίων με συγκεκριμένες ιδιότητες.

Για να διερευνήσουν αυτή την ευελιξία, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη βελτιστοποίηση πολλαπλών ιδιοτήτων Pareto για να αναζητήσουν μόρια με επιθυμητές ιδιότητες. Βρήκαν απροσδόκητα μονοπάτια μέσω του χημικού χώρου, συνδέοντας διαφορετικά μόρια με δομικές και δομικές αλλαγές. Αυτό ανέδειξε την ελευθερία σχεδιασμού και ανακάλυψης μορίων με συγκεκριμένες τιμές ιδιοτήτων.

Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι σημαντικές για τα πεδία του μοριακού σχεδιασμού και της υπολογιστικής ανακάλυψης φαρμάκων. Η έννοια της «ελευθερίας του σχεδιασμού» αμφισβητεί το τρέχον παράδειγμα και ενθαρρύνει την εξερεύνηση νέων προσεγγίσεων. Επιπλέον, ο συνδυασμός αυτών των πληροφοριών με προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για έλεγχο υψηλής απόδοσης νέων μορίων προσαρμοσμένων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τους υπολογιστικούς πόρους υψηλής απόδοσης του Argonne Leadership Computing Facility. Αυτή η εγκατάσταση χρήστη του DOE Office of Science υποστήριξε την υπολογιστική τους ανάλυση.

Αυτή η πρωτοποριακή έρευνα καταδεικνύει τη δυνατότητα μεθοδολογιών που βασίζονται σε δεδομένα και μηχανικής μάθησης να ξεκλειδώσουν την «ελευθερία του σχεδιασμού» στις μοριακές δομές. Έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το μέλλον της ανακάλυψης φαρμάκων και του μοριακού σχεδιασμού, προσφέροντας νέες δυνατότητες για στοχευμένη και αποτελεσματική ανάπτυξη μορίων με επιθυμητές ιδιότητες.

Παραπομπή:

– «Ελευθερία σχεδιασμού» στον χώρο χημικών ενώσεων: προς τον ορθολογικό σε πυριτικό σχεδιασμό μορίων με στοχευμένες κβαντομηχανικές ιδιότητες, Leonardo Medrano Sandonas, Johannes Hoja, Brian G. Ernst, Álvaro Vázquez-Mayagoitia, Robert A. DiStasio, Jr, και Alexandre Tkatchenko, Chemical Science, DOI: 10.1039/D3SC03598K