Νέα μελέτη διαπιστώνει ότι οι σκύλοι μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων άγχους στα παιδιά

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας διαπίστωσε ότι η ιδιοκτησία ενός σκύλου μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για τη μείωση των επιπέδων άγχους στα παιδιά. Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 643 παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών, διαπίστωσε ότι τα παιδιά που είχαν κατοικίδιο σκύλο είχαν χαμηλότερα επίπεδα στρες σε σύγκριση με εκείνα που δεν είχαν σκύλο.

Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα άγχους χρησιμοποιώντας ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο όργανο που ονομάζεται Κλίμακα Αντιληπτού Στρες (PSS), η οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τη ζωή τους ως στρεσογόνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που είχαν σκύλο είχαν σημαντικά χαμηλότερες βαθμολογίες PSS, υποδεικνύοντας χαμηλότερα επίπεδα αντιληπτού στρες, σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς σκύλο.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η παρουσία ενός σκύλου μπορεί να προσφέρει στα παιδιά μια αίσθηση άνεσης και συντροφικότητας, οδηγώντας σε μείωση των επιπέδων άγχους. Τα σκυλιά είναι γνωστά για την ικανότητά τους να παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη και προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η αλληλεπίδραση με ζώα μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ωκυτοκίνης, μιας ορμόνης που σχετίζεται με συναισθήματα χαλάρωσης και ευεξίας.

Επιπλέον, η κατοχή ενός σκύλου μπορεί επίσης να προάγει τη σωματική δραστηριότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στη μείωση του άγχους στα παιδιά. Η φροντίδα ενός σκύλου περιλαμβάνει τακτικές βόλτες και χρόνο παιχνιδιού, που μπορεί να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να ασκήσουν σωματική δραστηριότητα και να περάσουν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, οι σκύλοι μπορούν να χρησιμεύσουν ως αρχάριος συνομιλίας και να βοηθήσουν στη διευκόλυνση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, οι οποίες είναι σημαντικές για τη συνολική ευημερία.

Ενώ απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση των μηχανισμών πίσω από τις επιδράσεις των σκύλων στα παιδιά που μειώνουν το άγχος, αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τα πιθανά οφέλη της ιδιοκτησίας κατοικίδιων στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ευημερίας σε νεαρά άτομα. Εάν έχετε ένα παιδί που βιώνει υψηλά επίπεδα στρες, το να σκεφτείτε να αποκτήσετε έναν σκύλο μπορεί να είναι μια σημαντική επιλογή για εξερεύνηση.

Πηγές:

