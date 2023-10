Το 16ο Ετήσιο Συμπόσιο Εξερεύνησης του Διαστήματος von Braun της NASA για να επικεντρωθεί στην προώθηση της επιστήμης και της εξερεύνησης του διαστήματος

By

Η NASA καλεί τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης να παρακολουθήσουν το 16ο Ετήσιο Συμπόσιο Εξερεύνησης του Διαστήματος von Braun, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη έως Παρασκευή, 25-27 Οκτωβρίου, στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Χάντσβιλ. Το φετινό θέμα είναι «Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond» και στο συμπόσιο θα συμμετέχουν ομιλητές από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κόσμο που θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, μελλοντικές ευκαιρίες και προκλήσεις στην επιστήμη και την εξερεύνηση του διαστήματος.

Μεταξύ των συμμετεχόντων της NASA, ο διαχειριστής Bill Nelson θα κάνει παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια του γεύματος των βραβείων στις 25 Οκτωβρίου. Το γεύμα θα περιλαμβάνει επίσης μια συζήτηση για τα συστήματα ανθρώπινης προσγείωσης. Τα μέσα που ενδιαφέρονται να μιλήσουν με τον διαχειριστή Nelson μπορούν να επικοινωνήσουν με την Jackie McGuinness στο [email protected]. Τα μέλη των μέσων ενημέρωσης που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συμπόσιο πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Αμερικανικής Αστροναυτικής Εταιρείας Jim Way στο [email protected] ή στο 703-866-0021 για διαπιστευτήρια.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον εναρκτήριο λόγο του Joseph Pelfrey, αναπληρωτή διευθυντή του Marshall Space Flight Center της NASA, ο οποίος θα συντονίσει επίσης ένα πάνελ Artemis το πρωί της Τετάρτης. Άλλοι ομιλητές από το Marshall Space Flight Center περιλαμβάνουν τον Shane Canerday, μηχανικό αεροδιαστημικής. John Honeycutt, διευθυντής του προγράμματος Space Launch Systems. Dayna Ise, αναπληρώτρια διευθύντρια του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογίας. Mallory James, μηχανικός αεροδιαστημικής. Mary Beth Koelbl, διευθύντρια της Διεύθυνσης Μηχανικών. Jason Turpin, ανώτερος τεχνικός ηγέτης της Propulsion. και η Lisa Watson-Morgan, υπεύθυνη του προγράμματος Human Landing System.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμπόσιο και το πλήρες πρόγραμμα, επισκεφθείτε το astronautical.org/events/vbs.

Πηγές: NASA PR Newswire