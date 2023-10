Guardians of the Galaxy Vol. 3 Πουλάει σύντομα στην επιστήμη, αλλά αιχμαλωτίζει καρδιές

Guardians of the Galaxy Vol. Το 3 έχει συναρπάσει το κοινό με τη διαγαλαξιακή του περιπέτεια, αλλά μια πρόσφατη ανάλυση από τον αστροναύτη της NASA Κρις Χάντφιλντ αποκαλύπτει ότι η ταινία παίρνει κάποιες ελευθερίες με επιστημονική ακρίβεια. Συγκεκριμένα, ο Hadfield επισημαίνει ένα λάθος στη σκηνή όπου ο Star-Lord επιπλέει στο διάστημα χωρίς διαστημική στολή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Χάντφιλντ εξηγεί ότι στην πραγματικότητα, ένας άνθρωπος που έμενε στο διάστημα χωρίς καμία προστασία θα είχε μόνο λίγο χρόνο ζωής. Το οξυγόνο στην κυκλοφορία του αίματος θα αποστραγγιζόταν μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, προκαλώντας απώλεια των αισθήσεων και μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, το σώμα θα υφίστατο μόνιμη βλάβη που θα οδηγούσε σε θάνατο. Ενώ η ταινία απεικονίζει δραματικά οπτικά εφέ, όπως φούσκωμα προσώπου και παγετό στο πρόσωπο του Star-Lord, ο Hadfield υποστηρίζει ότι αυτά δεν θα εμφανίζονταν σε τόσο ακραίο βαθμό.

Σημειώνει επίσης ότι το σενάριο θα ήταν πιο εύλογο για έναν χαρακτήρα όπως ο Groot, καθώς ένα αισθανόμενο δέντρο θα μπορούσε να επιβιώσει στο διάστημα χωρίς να υποστεί τις ίδιες αρνητικές συνέπειες με έναν άνθρωπο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Guardians of the Galaxy Vol. Το 3 δεν είναι η πρώτη ταινία της σειράς που απεικονίζει χαρακτήρες σε κίνδυνο στο διάστημα. Στην πρώτη ταινία Guardians of the Galaxy, τόσο ο Gamora όσο και ο Star-Lord είχαν ένα επικίνδυνο περιστατικό στο διάστημα όπου η σάρκα τους πάγωσε. Ενώ οι κινηματογραφιστές ενσωματώνουν ορισμένες ρεαλιστικές πτυχές όπως το πρήξιμο του προσώπου του Star-Lord για να ενισχύσουν τη συναισθηματική επίδραση, ο Hadfield αναγνωρίζει ότι η ταινία μπορεί να μην επιτύχει τον πλήρη επιστημονικό ρεαλισμό.

Παρά τις επιστημονικές ανακρίβειες, Guardians of the Galaxy Vol. Το 3 παραμένει ένα ικανοποιητικό συμπέρασμα για την τριλογία των Guardians, συναρπάζοντας το κοινό με το κοσμικό ταξίδι και τη συναισθηματική του ένταση.

Πηγές:

– Ανάλυση του αστροναύτη της NASA Chris Hadfield

– Συνέντευξη του Vanity Fair με τον Chris Hadfield