Οι κάτοικοι του Νιου Χάμσαϊρ θα γίνουν μάρτυρες δύο ηλιακών εκλείψεων

Οι κάτοικοι του Νιου Χάμσαϊρ θα έχουν την ευκαιρία να δουν όχι μία, αλλά δύο ηλιακές εκλείψεις τους επόμενους μήνες. Στις 14 Οκτωβρίου 2023, θα υπάρξει μερική έκλειψη Ηλίου, ακολουθούμενη από ολική έκλειψη Ηλίου στις 8 Απριλίου 2024. Αναπληρωτές Καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του New Hampshire, Amy Keesee και John S. Gianforte, μαζί με τη Lori Harnois, τη Διευθύντρια του Τμήματος Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, συζητήστε αυτές τις επερχόμενες εκδηλώσεις.

Μια ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη μπαίνει ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, ρίχνοντας μια σκιά στη Γη. Αυτή η ευθυγράμμιση συμβαίνει όταν η Σελήνη, ο Ήλιος και η Γη βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Η Σελήνη αποκλείει τουλάχιστον ένα μέρος του Ήλιου, με αποτέλεσμα μια ηλιακή έκλειψη. Η έκλειψη του Οκτωβρίου θα είναι μια μερική έκλειψη, ορατή στο Νιου Χάμσαϊρ. Ωστόσο, η έκλειψη του Απριλίου θα είναι μια ολική έκλειψη, όπου η Σελήνη θα αποκλείσει εντελώς όλο το φως από τον Ήλιο για μια ορισμένη χρονική περίοδο. Η διαδρομή αυτών των εκλείψεων θα διαφέρει, με την έκλειψη του Οκτωβρίου να περνά από το δυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και την έκλειψη του Απριλίου να περνά από το βόρειο τμήμα του Νιου Χάμσαϊρ.

Για να δείτε με ασφάλεια αυτές τις εκλείψεις, υπάρχουν δύο προτεινόμενες μέθοδοι. Το πρώτο είναι να χρησιμοποιήσετε έναν προβολέα με τρύπα, όπου ένα κομμάτι χαρτόνι με τρύπα καρφίτσας και καλυμμένο με αλουμινόχαρτο τοποθετείται μπροστά στον Ήλιο, προβάλλοντας την εικόνα του σε έναν πίνακα αφίσας. Η δεύτερη μέθοδος είναι η χρήση γυαλιών ηλιακής έκλειψης, τα οποία επιτρέπουν την άμεση θέαση του Ήλιου κατά τη διάρκεια των μερικών φάσεων της έκλειψης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η άμεση θέαση του Ήλιου είναι ασφαλής μόνο κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης όταν η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο. Διαφορετικά, τα γυαλιά πρέπει να φορεθούν.

Οι επερχόμενες ηλιακές εκλείψεις παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία στους κατοίκους του Νιου Χάμσαϊρ να παρακολουθήσουν από πρώτο χέρι αυτά τα συναρπαστικά ουράνια γεγονότα. Σημειώστε λοιπόν τα ημερολόγιά σας και ετοιμαστείτε να δείτε με ασφάλεια αυτά τα φυσικά θαύματα στον ουρανό.

Πηγή: The State We're In – University of New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois