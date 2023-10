Ένας νέος παγκόσμιος νόμος της φύσης: Η εξέλιξη ισχύει για όλα τα πολύπλοκα συστήματα

By

Μια ομάδα επιστημόνων και φιλοσόφων εισήγαγε μια πρωτοποριακή ιδέα που αποκαλούν «ένας νόμος της φύσης που λείπει». Υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη δεν περιορίζεται στη βιολογική ζωή, αλλά είναι μια θεμελιώδης διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλα τα πολύπλοκα συστήματα στο σύμπαν, από τα ουράνια σώματα έως τις ατομικές δομές. Η ομάδα προτείνει τον «Νόμο της αύξησης της λειτουργικής πληροφορίας», ο οποίος δηλώνει ότι οποιοδήποτε σύστημα, ζωντανό ή μη, θα εξελιχθεί εάν διαφορετικές διαμορφώσεις υποβληθούν σε επιλογή με βάση τη λειτουργικότητα.

Οι ερευνητές εντοπίζουν τρία καθοριστικά χαρακτηριστικά των εξελισσόμενων συστημάτων: πολλαπλότητα συστατικών, ποικιλομορφία διευθετήσεων και επιλογή για λειτουργία. Προτείνουν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κοινά σε πολύπλοκα εξελισσόμενα συστήματα σε διαφορετικά πεδία.

Το κλειδί σε αυτόν τον παγκόσμιο νόμο της φύσης βρίσκεται στην έννοια της «επιλογής για λειτουργία». Οι ερευνητές επεκτείνονται στη θεωρία του Δαρβίνου για τη φυσική επιλογή, κατηγοριοποιώντας τη λειτουργία σε τρία διαφορετικά είδη: σταθερότητα, δυναμική εμμονή και καινοτομία. Η λειτουργία δεν περιορίζεται πλέον σε χαρακτηριστικά επιβίωσης, αλλά περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη διαρκή ύπαρξη, τη διαφοροποίηση και την πολυπλοκότητα ενός συστήματος.

Η μελέτη επεξηγεί αυτή τη θεωρία με παραδείγματα τόσο από βιολογικά όσο και από μη βιολογικά πλαίσια. Αναδεικνύει το εξελικτικό ταξίδι της ζωής στη Γη, από την εμφάνιση της φωτοσύνθεσης έως την ανάπτυξη πολύπλοκων συμπεριφορών. Ωστόσο, η έννοια της εξέλιξης εκτείνεται πέρα ​​από την οργανική ζωή. Το ορυκτό βασίλειο, για παράδειγμα, παρουσιάζει τη δική του εξελικτική πορεία, όπου απλές ορυκτές διαμορφώσεις έχουν οδηγήσει σε όλο και πιο περίπλοκες με την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, τα ίδια τα αστέρια αντιπροσωπεύουν ένα εξελικτικό θαύμα δημιουργώντας βαρύτερα στοιχεία, συμβάλλοντας στη χημική ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα του σύμπαντος.

Η έρευνα τονίζει ότι η δαρβινική εξέλιξη είναι μια ειδική περίπτωση σε αυτό το ευρύτερο φυσικό φαινόμενο. Υποδηλώνει ότι οι αρχές που οδηγούν την ποικιλομορφία της ζωής στη Γη ισχύουν και για τα άψυχα συστήματα.

Αυτή η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, είναι μια συλλογική προσπάθεια που περιλαμβάνει επιστήμονες από διάφορους κλάδους. Αναγνωρίζοντας την καθολική τάση των πολύπλοκων συστημάτων να δημιουργούν καινοτομία, σταθερότητα και δυναμική επιμονή, αυτή η έρευνα επαναπροσδιορίζει την κατανόησή μας για την εξέλιξη ως εγγενές χαρακτηριστικό του διαρκώς εξελισσόμενου σύμπαντος μας.

