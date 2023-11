Νέα ορόσημα που επιτεύχθηκαν στη σύγκληση του φθινοπώρου του 2023: Γιορτάζοντας τους πρωτοπόρους της επιστήμης και της τέχνης

By

Κατά τη διάρκεια του Φθινοπωρινού Συνεδρίου του 2023 που πραγματοποιήθηκε στην Place des Arts, περίπου 1,000 μαθητές περπάτησαν στη σκηνή Salle Wilfrid-Pelletier για να λάβουν τα πτυχία τους που κέρδισαν καλά. Το Πανεπιστήμιο άδραξε αυτήν την ευκαιρία για να αναγνωρίσει εξαιρετικά άτομα για την αξιοσημείωτη συνεισφορά τους στην επιστήμη και την τέχνη.

Ένα τέτοιο άτομο που τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής τελετής ήταν η MiMi Aung, στην οποία απονεμήθηκε το διάσημο Doctor of Science, honoris causa. Η Aung, ένας πρωτοπόρος μηχανικός του διαστήματος, έγραψε ιστορία ενώ εργαζόταν στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA. Ηγήθηκε της δημιουργίας και της επιτυχημένης πτήσης του πρώτου αεροσκάφους για την επίτευξη τροφοδοτούμενης και ελεγχόμενης πτήσης σε άλλο πλανήτη. Το πρωτοποριακό αεροσκάφος με το όνομα «Ingenuity» απογειώθηκε στη λεπτή ατμόσφαιρα του Άρη και παρέμεινε στον αέρα για εντυπωσιακά 39 δευτερόλεπτα. Συγκριτικά, η πρώτη πτήση από τους αδελφούς Ράιτ στη Γη διήρκεσε μόνο 12 δευτερόλεπτα. Η εφευρετικότητα της Aung οδήγησε σε περισσότερες από 60 επιτυχημένες αποστολές για το "Ingenuity" τα τελευταία δύο χρόνια. Επεκτείνοντας τους ορίζοντές της, η Aung εντάχθηκε πρόσφατα στο Project Kuiper της Amazon ως διευθύντρια τεχνικών προγραμμάτων διαχείρισης, όπου στοχεύει να αυξήσει την παγκόσμια ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω ενός δορυφορικού δικτύου σε χαμηλή τροχιά της Γης.

Στην απογευματινή τελετή σύγκλησης, το Πανεπιστήμιο τίμησε τον Robert Houle, καλλιτέχνη και απόφοιτο McGill, με τον περίφημο τίτλο του Διδάκτωρ Νομικών, honoris causa. Το ταξίδι του Houle ως επιζών από το σχολείο τον οδήγησε να βρει παρηγοριά και να εκφραστεί μέσω της ζωγραφικής και του σχεδίου. Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, έχει εξελιχθεί σε μια από τις εξέχουσες προσωπικότητες της σύγχρονης καναδικής τέχνης. Ο Houle έχει αφιερώσει τη ζωή του στην υπεράσπιση της αναγνώρισης των αυτόχθονων καλλιτεχνών και στην εγκαθίδρυση ηγεσίας των ιθαγενών στα ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα. Σημειωτέον, έγινε ο πρώτος επιμελητής σύγχρονης ιθαγενούς τέχνης στο Canadian Museum of Civilization και ήταν επίσης ο πρώτος καθηγητής Ιθαγενών Σπουδών στο Ontario College of Art and Design. Οι εξαιρετικές συνεισφορές του Houle στην καναδική τέχνη του έχουν αποσπάσει πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του αναμνηστικού βραβείου Janet Braide για την αριστεία στην καναδική ιστορία της τέχνης, το οποίο έχει κερδίσει δύο φορές.

Το Φθινόπωρο του 2023 γιόρτασε τα επιτεύγματα αυτών των αξιοσημείωτων ατόμων που έχουν ξεπεράσει τα όρια της επιστήμης και της τέχνης. Η σημαντική συνεισφορά τους θα εμπνεύσει αναμφίβολα τις μελλοντικές γενιές να φτάσουν σε νέα ύψη και να δημιουργήσουν δικές τους μόνιμες κληρονομιές.

FAQ

Τι είναι το honoris causa;

Το Honoris causa είναι ένας λατινικός όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα τιμητικό πτυχίο που απονέμεται από πανεπιστήμιο ή ίδρυμα χωρίς ο αποδέκτης να έχει ολοκληρώσει τις συνήθεις ακαδημαϊκές απαιτήσεις.

Ποια είναι η MiMi Aung;

Η MiMi Aung είναι ένας πρωτοπόρος διαστημικός μηχανικός που ηγήθηκε της δημιουργίας και της πτήσης του πρώτου αεροσκάφους, που ονομάστηκε «Ingenuity», για να επιτύχει κινητήρια και ελεγχόμενη πτήση σε άλλο πλανήτη.

Ποιος είναι ο Robert Houle;

Ο Ρόμπερτ Χουλ είναι καλλιτέχνης, επιζών από το σχολείο και εξέχουσα προσωπικότητα στη σύγχρονη καναδική τέχνη. Είναι γνωστός για την ακούραστη υπεράσπιση του για τους αυτόχθονες καλλιτέχνες και την ηγεσία του σε ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα.