Ο αντίκτυπος του διαστημικού σκάφους στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης αποκαλύφθηκε από επιστήμονες

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα συντρίμμια από πυραύλους και διαστημόπλοια που αφήνονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης θα μπορούσαν να έχουν μόνιμη επίδραση στο κλίμα. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences αποκάλυψε σημαντικές ποσότητες αλουμινίου και εξωτικών μετάλλων στη στρατόσφαιρα της Γης. Η ομάδα των ερευνητών μπόρεσε να αναγνωρίσει αυτά τα σπάνια μέταλλα ως προερχόμενα από διαστημόπλοια που καίγονταν κατά την επανείσοδο. Αυτό το εύρημα εγείρει ανησυχίες για το πώς η αναπτυσσόμενη διαστημική βιομηχανία επηρεάζει την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης.

Η μελέτη περιελάμβανε τη λειτουργία ενός ειδικού ερευνητικού αεροπλάνου εξοπλισμένου με ένα ευαίσθητο εργαλείο για τη συλλογή αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν έδειξαν ότι περισσότερα από 20 στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του λιθίου, του αλουμινίου, του χαλκού και του μολύβδου, ήταν παρόντα σε αναλογίες που ταιριάζουν με αυτές που χρησιμοποιούνται στα διαστημόπλοια. Αυτά τα μέταλλα βρέθηκαν στο 10% περίπου των σωματιδίων θειικού οξέος, τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία και τη ρύθμιση του στρώματος του όζοντος.

Ο αυξανόμενος αριθμός εκτοξεύσεων πυραύλων συμβάλλει στη συσσώρευση αυτών των μεταλλικών σωματιδίων στη στρατόσφαιρα. Το 2022, σημειώθηκαν 180 εκτοξεύσεις πυραύλων που έσπασαν το ρεκόρ και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς η διαστημική βιομηχανία συνεχίζει να εκτοξεύει περισσότερους δορυφόρους και διαστημόπλοια. Οι ερευνητές τόνισαν την ανάγκη να κατανοηθεί ο αντίκτυπος της ανθρώπινης διαστημικής πτήσης στον πλανήτη, ιδιαίτερα στο στρώμα του όζοντος, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση της επιβλαβούς ακτινοβολίας από τον Ήλιο.

Τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της μελέτης και της κατανόησης των αλλαγών που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα της Γης. Ο αντίκτυπος της ανθρώπινης απασχόλησης και των διαστημικών δραστηριοτήτων μπορεί να είναι πιο σημαντικός από ό,τι φανταζόταν προηγουμένως. Είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα στον πλανήτη μας για την καλύτερη κατανόηση και τον μετριασμό των πιθανών συνεπειών της εξερεύνησης του διαστήματος.

