The Melting Antarctic Ice Sheet: Κατανόηση του ρόλου της υποπαγετικής εκκένωσης

Ανάμεσα στο απέραντο παγωμένο τοπίο της Ανταρκτικής βρίσκεται το στρώμα πάγου της Ανταρκτικής, ένα κρίσιμο συστατικό του κλιματικού συστήματος του πλανήτη μας. Αυτό το γιγαντιαίο φύλλο πάγου όχι μόνο αντανακλά το φως του ήλιου, βοηθώντας στη διατήρηση της δροσερής της Γης, αλλά αποθηκεύει επίσης ένα εκπληκτικό 70 τοις εκατό του γλυκού νερού του κόσμου. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από επιστήμονες από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Σαν Ντιέγκο (UCSD), έχει ρίξει φως σε ένα ανησυχητικό φαινόμενο που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τα επίπεδα της παγκόσμιας θάλασσας.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances, αποκαλύπτει ότι καθώς το νερό κάτω από τους παγετώνες λιώνει και ρέει προς τη θάλασσα, προκαλεί το λιώσιμο του πάγου με ταχύτερο ρυθμό. Οι επιστήμονες αναφέρονται σε αυτή τη διαδικασία ως υποπαγετώδη εκκένωση. Προηγουμένως, οι σημαντικές προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, όπως αυτές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, δεν έλαβαν υπόψη την πρόσθετη απώλεια πάγου που προέκυψε από την υποπαγετική εκκένωση.

Σύμφωνα με τον Tyler Pelle, επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, οι ακριβείς προβλέψεις της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις μπορεί να υποτιμούν τον ρυθμό ανόδου της στάθμης της θάλασσας παγκοσμίως, κάτι που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε παράκτιες ζώνες με χαμηλό υψόμετρο. Ο Pelle τόνισε την ανάγκη να ενσωματωθεί η υποπαγετική εκκένωση στις προσπάθειες μοντελοποίησης για την παροχή πιο ακριβών προβλέψεων.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο παγετώνες της Ανατολικής Ανταρκτικής: τον Ντένμαν και τον Σκοτ. Αυτοί οι παγετώνες, που βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο στην κορυφή μιας ηπειρωτικής τάφρου με βάθος πάνω από δύο μίλια, έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν τη στάθμη της θάλασσας κατά σχεδόν πέντε πόδια. Χρησιμοποιώντας διάφορα σενάρια εκπομπών, οι ερευνητές πραγματοποίησαν προσομοιώσεις της υποχώρησης των παγετώνων κατά το έτος 2300. Όταν ελήφθη υπόψη η υποπαγετική εκκένωση, το μοντέλο προέβλεψε ότι οι δύο παγετώνες θα έφταναν στην κλίση της τάφρου 25 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

Ο Jamin Greenbaum, συν-συγγραφέας της μελέτης, σημείωσε ότι η έρευνα χρησιμεύει ως μια κλήση αφύπνισης για την κοινότητα των μοντέλων. Η αποτυχία να ληφθεί υπόψη η υποπαγετώδης εκκένωση υπονομεύει την ακρίβεια των προβλέψεων. Επιπλέον, η μελέτη υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι άνθρωποι στον μετριασμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ενώ η υποπαγετική εκκένωση είναι σημαντική, είναι τελικά οι ενέργειες της ανθρωπότητας που κρατούν το κλειδί για την αποφυγή ενός σεναρίου καταστροφής.

Οι επιπτώσεις εκτείνονται πέρα ​​από τους παγετώνες Denman και Scott. Το νερό τήξης υποπαγετών έχει παρατηρηθεί κάτω από διάφορους παγετώνες της Ανταρκτικής, όπως το Thwaites, το Pine Island και το Totten. Απαιτείται πρόσθετη έρευνα για να κατανοηθεί το μέγεθος της επίδρασης της υποπαγετικής εκκένωσης σε αυτούς τους παγετώνες και την επακόλουθη άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Διαφωτίζοντας τον ρόλο της υποπαγετικής εκκένωσης στο λιώσιμο των πάγων της Ανταρκτικής, αυτή η μελέτη χρησιμεύει ως μια έντονη υπενθύμιση της επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Οι μελλοντικές προβλέψεις και η ετοιμότητα της παράκτιας κοινότητας εξαρτώνται από την ακριβή κατανόηση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Μόνο με την εξέταση όλων των παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της υποπαγετικής εκκένωσης, μπορούμε να πλοηγηθούμε καλύτερα στην πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον.

FAQ

Τι είναι η υποπαγετική εκκένωση;

Η υποπαγετώδης απόρριψη αναφέρεται στη διαδικασία τήξης του νερού κάτω από έναν παγετώνα και εκροής προς τη θάλασσα. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επιταχύνει την τήξη των παγετώνων και συμβάλλει στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Γιατί είναι σημαντική η ακριβής προβολή της ανόδου της στάθμης της θάλασσας;

Οι ακριβείς προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων. Εκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν σε χαμηλές παράκτιες ζώνες και οι ακριβείς προβλέψεις βοηθούν στην προετοιμασία αυτών των κοινοτήτων για τις πιθανές επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υποπαγετικής εκκένωσης στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας;

Η μελέτη υποδηλώνει ότι οι τρέχουσες προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας μπορεί να υποτιμούν τον ρυθμό λόγω της πρόσθετης απώλειας πάγου που προκαλείται από την υποπαγετική εκκένωση. Η ενσωμάτωση αυτής της διαδικασίας σε μοντέλα βοηθά στην παροχή ακριβέστερων προβλέψεων και βοηθά στην κατανόηση του μεγέθους της επίδρασης στους παγετώνες παγκοσμίως.

Ποιος είναι ο ρόλος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας;

Η μελέτη τονίζει ότι οι ανθρώπινες ενέργειες, ιδίως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στον μετριασμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Ενώ η απόρριψη υποπαγετώνων είναι σημαντική, ο περιορισμός των εκπομπών είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή ενός σεναρίου καταστροφής.

