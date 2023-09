Ψηφιοποίηση γεωλογικών θαυμάτων στην Αρκτική: Η βάση δεδομένων ψηφιακών μοντέλων Svalbox

By

Η βάση δεδομένων ψηφιακών μοντέλων Svalbox (DMDb) είναι μια νέα περιφερειακή βάση δεδομένων που προσφέρει στους γεωεπιστήμονες πρόσβαση σε μοντέλα ψηφιακών προεξοχών (DOM) από το απομακρυσμένο αρχιπέλαγος Svalbard. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Geosphere, η βάση δεδομένων περιέχει επί του παρόντος 135 DOM, που παρέχουν δεδομένα από 114 km2 αυτής της δυσπρόσιτης περιοχής.

Τα DOM είναι τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις γεωλογικών προεξοχών που έχουν φέρει επανάσταση στη σύγχρονη γεωεπιστημονική έρευνα. Το Svalbox DMDb ενσωματώνει αυτά τα μοντέλα με άλλα γεωεπιστημονικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τρισδιάστατων πλάνα από drone, προσφέροντας στους γεωεπιστήμονες μια ολοκληρωμένη άποψη των γεωλογικών σχηματισμών σε αυτή τη μοναδική περιοχή.

Το Svalbox DMDb ξεχωρίζει για τη συμμόρφωσή του με τις αρχές FAIR (εύρεσιμες, προσβάσιμες, διαλειτουργικές και επαναχρησιμοποιήσιμες), που σημαίνει ότι τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα που μοιράζονται στη βάση δεδομένων μπορούν εύκολα να εντοπιστούν, να προσπελαστούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους ερευνητές. Κάθε καταχώρηση στη βάση δεδομένων περιλαμβάνει ακατέργαστα δεδομένα εισόδου και επεξεργασμένα δεδομένα εξόδου και έχει ένα DOI για ιχνηλασιμότητα και παραπομπή.

Αυτή η βάση δεδομένων είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για γεωεπιστήμονες που εργάζονται στο Σβάλμπαρντ, καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα μοντέλα ψηφιακής προεξοχής που παρέχονται από το Svalbox DMDb επεκτείνουν την εποχή του πεδίου επ' αόριστον και επιτρέπουν την πρόσβαση σε τοποθεσίες που είναι συνήθως απρόσιτες μέσω της παραδοσιακής επιτόπιας εργασίας. Αυτό βοηθά τους ερευνητές να προετοιμαστούν καλύτερα για τις αποστολές και ενισχύει την κατανόησή τους για το ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο της Αρκτικής, το οποίο υφίσταται σημαντικούς μετασχηματισμούς λόγω της υποχώρησης των παγετώνων.

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα που επισημάνθηκε στο έγγραφο της Γεώσφαιρας είναι το προφίλ Festningen, ο μοναδικός γεωτόπος του Σβάλμπαρντ. Αυτό το γεωλογικό θαύμα εκτείνεται σε 400 εκατομμύρια χρόνια και προσφέρει μια μοναδική κάθετη στρωματογραφία σε μια τομή 7 χιλιομέτρων. Το Svalbox DMDb διατηρεί αυτά τα γεωλογικά αρχεία σε time-lapse, διασφαλίζοντας την επιστημονική τους σημασία για τις μελλοντικές γενιές.

Το Svalbox DMDb συνεχίζει να επεκτείνεται καθώς προστίθενται περισσότερα DOM στη βάση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα αυτών των ψηφιακών μοντέλων έχει ήδη οδηγήσει σε συνεργασίες και δημοσιεύσεις, συμβάλλοντας στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας στο αρχιπέλαγος Svalbard.

