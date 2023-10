Η Διαστημική Εποχή αφήνει το σημάδι της στην ατμόσφαιρα της Γης

By

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences αποκαλύπτει ότι η Διαστημική Εποχή έχει αντίκτυπο στην ατμόσφαιρα της Γης. Οι ερευνητές έχουν βρει σημαντικές ποσότητες μετάλλων στα αερολύματα στην ατμόσφαιρα, πιθανότατα από τον αυξανόμενο αριθμό εκτοξεύσεων και επιστροφών διαστημικών σκαφών και δορυφόρων. Αυτή η παρουσία μετάλλου μεταβάλλει την ατμοσφαιρική χημεία, επηρεάζοντας δυνητικά τη στιβάδα του όζοντος και το κλίμα.

Με επικεφαλής τον Dan Murphy από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε πάνω από 20 στοιχεία σε αναλογίες που ταιριάζουν με αυτά που χρησιμοποιούνται στα κράματα διαστημικών σκαφών. Παρατήρησαν ότι η μάζα ορισμένων μετάλλων, όπως το λίθιο, το αλουμίνιο, ο χαλκός και ο μόλυβδος, από την επανείσοδο του διαστημικού σκάφους υπερέβαινε κατά πολύ τις συγκεντρώσεις αυτών των μετάλλων που βρίσκονται στη φυσική κοσμική σκόνη. Συγκλονιστικό είναι ότι σχεδόν το 10% των μεγάλων σωματιδίων θειικού οξέος, τα οποία βοηθούν στην προστασία και τη ρύθμιση της στιβάδας του όζοντος, περιείχαν αλουμίνιο και άλλα μέταλλα του διαστημικού σκάφους.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έως το 2030, έως και 50,000 περισσότεροι δορυφόροι ενδέχεται να φτάσουν σε τροχιά. Αυτό σημαίνει ότι, τις επόμενες δεκαετίες, έως και τα μισά από τα σωματίδια θειικού οξέος της στρατόσφαιρας θα μπορούσαν να περιέχουν μέταλλα από την επανεισαγωγή. Οι επιπτώσεις αυτού στην ατμόσφαιρα, στο στρώμα του όζοντος και στη ζωή στη Γη είναι ακόμα άγνωστες.

Η μελέτη της στρατόσφαιρας είναι μια πρόκληση, καθώς είναι μια περιοχή όπου δεν ζουν άνθρωποι. Μόνο οι υψηλότερες πτήσεις εισέρχονται σε αυτήν την περιοχή για σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ως μέρος του προγράμματος Airborne Science Program της NASA, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν ερευνητικά αεροπλάνα για τη συλλογή δειγμάτων της στρατόσφαιρας. Τα όργανα είναι προσαρτημένα στον κώνο της μύτης για να διασφαλιστεί ότι ο αέρας που λαμβάνεται από το δείγμα είναι φρέσκος και αδιατάρακτος.

Η στρατόσφαιρα είναι ένα σταθερό και φαινομενικά ήρεμο στρώμα της ατμόσφαιρας. Είναι επίσης το σπίτι του στρώματος του όζοντος, ένα κρίσιμο συστατικό για την προστασία της ζωής στη Γη από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία. Τις τελευταίες δεκαετίες, το στρώμα του όζοντος απειλείται, αλλά έχουν γίνει συντονισμένες παγκόσμιες προσπάθειες για την επισκευή και την αναπλήρωσή του.

Ο αυξανόμενος αριθμός εκτοξεύσεων και επιστροφών στο διάστημα είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή περισσότερων μετάλλων στη στρατόσφαιρα. Καθώς οι πύραυλοι εκτοξεύονται και οι δορυφόροι αναπτύσσονται, αφήνουν πίσω τους ένα ίχνος μεταλλικών σωματιδίων που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ατμόσφαιρα με τρόπους που οι επιστήμονες προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν.

Συμπερασματικά, η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα για τον προσδιορισμό των ακριβών συνεπειών της Διαστημικής Εποχής στην ατμόσφαιρα της Γης. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η αυξανόμενη παρουσία μετάλλων από διαστημόπλοια και δορυφόρους μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα, στο στρώμα του όζοντος και στη συνολική κατοικησιμότητα του πλανήτη μας.

