Η Mitsubishi Heavy Industries εκτοξεύει τα XRISM και SLIM στον πύραυλο H-IIA F47

Η Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) εκτόξευσε με επιτυχία την αποστολή απεικόνισης και φασματοσκοπίας ακτίνων Χ (XRISM) και το Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) στο H-IIA Launch Vehicle No. 47 (H-IIA F47) από το Διαστημικό Κέντρο Tanegashima. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 8:42:11 π.μ. στις 7 Σεπτεμβρίου 2023, τυπική ώρα Ιαπωνίας. Και οι δύο αποστολές χωρίστηκαν από το όχημα εκτόξευσης όπως είχε προγραμματιστεί.

Το XRISM είναι μια σημαντική αποστολή με επικεφαλής την ιαπωνική διαστημική υπηρεσία, JAXA, που επικεντρώνεται στη μελέτη των εκπομπών ακτίνων Χ από ουράνια αντικείμενα. Ο πρωταρχικός του στόχος είναι να κατανοήσει καλύτερα τη δομή και την εξέλιξη του σύμπαντος παρατηρώντας ακτίνες Χ από μαύρες τρύπες, αστέρια νετρονίων και σμήνη γαλαξιών. Το XRISM συνδυάζει την απεικόνιση και τη φασματοσκοπία για να παρέχει πρωτοποριακές γνώσεις σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Το SLIM, από την άλλη πλευρά, στοχεύει να εξερευνήσει την επιφάνεια της Σελήνης και να επιδείξει ικανότητες προσγείωσης ακριβείας. Με την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακρίβειας στις προσγειώσεις στη Σελήνη, το SLIM μπορεί να ανοίξει το δρόμο για στοχευμένες επιστημονικές έρευνες και ασφαλείς τοποθετήσεις μελλοντικών προσγειωμένων με πλήρωμα και χωρίς πληρώματα σε περιοχές ενδιαφέροντος. Η αποστολή ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες καθοδήγησης, πλοήγησης και ελέγχου για την αποφυγή εμποδίων κατά την κάθοδο.

Η προβλεπόμενη τοποθεσία προσγείωσης του SLIM είναι η περιοχή Procellarum KREEP Terrane στη Σελήνη, η οποία είναι επιστημονικά ενδιαφέρουσα λόγω της παρουσίας συγκεκριμένων σεληνιακών πετρωμάτων που προσφέρουν πληροφορίες για την ηφαιστειακή δραστηριότητα και τη γεωλογική ιστορία της Σελήνης. Ο συμπαγής σχεδιασμός του SLIM δείχνει την έμφαση που δίνει η JAXA σε αποτελεσματικές και έξυπνες αποστολές εξερεύνησης, χρησιμεύοντας ως πρότυπο για μελλοντικές σεληνιακές αποστολές μικρής κλίμακας.

Συνολικά, η επιτυχημένη εκτόξευση των XRISM και SLIM σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στην κατανόηση των εκπομπών ακτίνων Χ των ουράνιων αντικειμένων και στην εξερεύνηση της επιφάνειας της Σελήνης με δυνατότητες προσγείωσης ακριβείας.

Ορισμοί:

– XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, μια διαστημική αποστολή που επικεντρώνεται στη μελέτη των εκπομπών ακτίνων Χ από ουράνια αντικείμενα.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, μια αποστολή που στοχεύει στην επίδειξη δυνατοτήτων προσγείωσης ακριβείας στη Σελήνη.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αεροδιαστημική έρευνα, την ανάπτυξη τεχνολογίας και την εκτόξευση δορυφόρων σε τροχιά.

Πηγές:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

– Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA)