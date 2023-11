Ενίσχυση της δέσμευσης φυσικού άνθρακα: Ο ρόλος της ποιότητας του αέρα

By

Μια νέα μελέτη που διεξήχθη από μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Ινστιτούτο Επιστήμης Carnegie έχει ρίξει φως στο πώς η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ικανότητα των φυτών να απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences, τονίζουν τον σημαντικό αντίκτυπο της σωματιδιακής ρύπανσης στην παραγωγικότητα του οικοσυστήματος και τονίζουν τα πιθανά οφέλη της βελτιωμένης ποιότητας του αέρα.

Τα φυτά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της φωτοσύνθεσης. Μετατρέποντας το ηλιακό φως σε χημική ενέργεια, απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα και το αποθηκεύουν ως βιολογική ύλη. Ωστόσο, τα σωματίδια αερολύματος, που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η μετακίνηση και η καύση ορυκτών καυσίμων, μπορούν να μειώσουν αυτή τη ζωτική διαδικασία. Αυτά τα σωματίδια όχι μόνο συμβάλλουν στην κακή ποιότητα του αέρα και σε προβλήματα ανθρώπινης υγείας, αλλά επίσης διασκορπίζουν ή απορροφούν το φως του ήλιου, παρόμοιο με το να βρίσκονται στη σκιά, εμποδίζοντας την ανάπτυξη των φυτών.

Χρησιμοποιώντας δορυφορικές μετρήσεις, οι ερευνητές παρατήρησαν μια συσχέτιση μεταξύ της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και της ρύπανσης από αεροζόλ. Ανακάλυψαν ότι τα φυτά δεσμεύουν περισσότερο άνθρακα τα Σαββατοκύριακα και κατά τη διάρκεια των περιορισμών λόγω COVID-19, όταν η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται και οι μετακινήσεις είναι περιορισμένες. Αυτό υποδηλώνει ότι η μείωση της σωματιδιακής ρύπανσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχύσει τη φυσική δέσμευση άνθρακα από τα φυτά.

Διατηρώντας τα επίπεδα φωτοσυνθετικής δραστηριότητας το Σαββατοκύριακο, υπολογίζεται ότι μεταξύ 40 και 60 μεγατόνων διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από την ατμόσφαιρα κάθε χρόνο. Επιπλέον, αυτή η μείωση της ρύπανσης θα μπορούσε να αυξήσει την αγροτική παραγωγικότητα χωρίς την ανάγκη πρόσθετης γης. Αυτά τα ευρήματα έχουν σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις για τις κυβερνήσεις που στοχεύουν στη μείωση της ρύπανσης από άνθρακα και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Οι γνώσεις της μελέτης σχετικά με τον εβδομαδιαίο κύκλο της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και τη σχέση του με τη ρύπανση των αερολυμάτων παρέχουν μια νέα προοπτική σχετικά με τη σημασία της ποιότητας του αέρα στην ενίσχυση της φυσικής δέσμευσης άνθρακα. Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα όχι μόνο ωφελεί την ανθρώπινη υγεία αλλά συμβάλλει και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό της σωματιδιακής ρύπανσης και την προτεραιότητα σε βιώσιμες πρακτικές για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των φυτών στον μετριασμό των εκπομπών άνθρακα.

FAQs

1. Τι είναι η φωτοσύνθεση;

Η φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία με την οποία τα φυτά μετατρέπουν το ηλιακό φως σε χημική ενέργεια. Απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα και το χρησιμοποιούν για να παράγουν υδατάνθρακες και λίπη, ενώ απελευθερώνουν οξυγόνο ως υποπροϊόν.

2. Πώς επηρεάζει η ατμοσφαιρική ρύπανση τη φωτοσύνθεση;

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδιαίτερα η σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται από σωματίδια αερολύματος, μπορεί να εμποδίσει τη φωτοσύνθεση. Αυτά τα σωματίδια μπορούν να μειώσουν την ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας αρνητικά την υγεία των φυτών και μειώνοντας την ικανότητά τους να απορροφούν το ηλιακό φως και να εκτελούν αποτελεσματικά τη φωτοσύνθεση.

3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της βελτιωμένης ποιότητας του αέρα στη δέσμευση άνθρακα;

Η βελτιωμένη ποιότητα του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη δέσμευση άνθρακα από τα φυτά. Με τη μείωση της σωματιδιακής ρύπανσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, παρόμοια με τα επίπεδα που παρατηρούνται τα Σαββατοκύριακα, εκτιμάται ότι μεταξύ 40 και 60 μεγατόνων διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσαν να αφαιρούνται από την ατμόσφαιρα ετησίως, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

4. Πώς συμβάλλει αυτή η έρευνα στη γεωργική βιωσιμότητα;

Η κατανόηση της επίδρασης της ρύπανσης από αεροζόλ στη φωτοσύνθεση παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τη γεωργική βιωσιμότητα. Δίνοντας προτεραιότητα στη βελτιωμένη ποιότητα του αέρα, η γεωργική παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί χωρίς την ανάγκη πρόσθετης γης, ευθυγραμμιζόμενη με τις προσπάθειες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών στη γεωργία.