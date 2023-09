Brian May, αστροφυσικός και κιθαρίστας Queen, Βοηθά τη NASA στη χαρτογράφηση του αστεροειδούς Bennu

Ο Brian May, ο θρυλικός κιθαρίστας του συγκροτήματος Queen, συνέβαλε στην αποστολή της NASA να χαρτογραφήσει και να ανακτήσει ένα δείγμα από τον αστεροειδή Bennu. Η May, που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην αστροφυσική, συνεργάστηκε με την επιστήμονα Claudia Manzoni για να δημιουργήσει ρεαλιστικές τρισδιάστατες εικόνες διαστημικών αποστολών. Χρησιμοποιώντας αυτές τις εικόνες, η May βοήθησε στη χαρτογράφηση του Bennu και στην εύρεση μιας ασφαλούς ζώνης προσγείωσης για τον ανιχνευτή OSIRIS-REx που συνέλεξε το δείγμα.

Η συνεργασία ξεκίνησε όταν η May έστειλε στερεοφωνικά - τρισδιάστατες εικόνες από εικόνες αποστολής OSIRIS-REx - στον διευθυντή της αποστολής Dante Lauretta. Η Lauretta έμεινε έκπληκτη από την ποιότητα των στερεοφωνικών και αναγνώρισε τις δυνατότητές τους στον εντοπισμό ενός σημείου προσγείωσης για το δείγμα. Οι May, Manzoni, Lauretta και άλλοι συνεργάστηκαν στο έργο, με αποτέλεσμα το βιβλίο "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid".

Αυτή δεν είναι η πρώτη εμπλοκή της May με τη NASA. Το 2015, υπηρέτησε ως επιστημονικός συνεργάτης στην αποστολή New Horizons, η οποία εξερεύνησε τον Πλούτωνα. Ο Μέι είναι γνωστός όχι μόνο για τη συνεισφορά του στην αστροφυσική αλλά και ως τραγουδοποιός πίσω από πολλές από τις επιτυχίες των Queen, συμπεριλαμβανομένων των "We Will Rock You" και "I Want It All".

Το πάθος του May για το διάστημα και την επιστήμη είναι εμφανές στον ενεργό ρόλο του στις αποστολές της NASA. Η τεχνογνωσία και η δημιουργικότητά του ως αστροφυσικός και κιθαρίστας συνεχίζουν να έχουν αντίκτυπο στον τομέα.

