Η κλιματική αλλαγή απειλεί την εξαιρετική διάρκεια ζωής των νυχτερίδων, ευρήματα μελέτης

By

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences υποδηλώνει ότι η αξιοσημείωτη διάρκεια ζωής των νυχτερίδων μπορεί να κινδυνεύει λόγω της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Η έρευνα, που διεξήχθη από επιστήμονες από το University College του Δουβλίνου και το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, επικεντρώθηκε στον κύκλο χειμερίας νάρκη μιας ομάδας άγριων μεγαλύτερων πεταλωτών νυχτερίδων.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι διακυμάνσεις του καιρού κατά τη διάρκεια της περιόδου χειμερίας νάρκης των νυχτερίδων επηρέασαν τον μοριακό μηχανισμό που ευθύνεται για τη μεγάλη ζωή τους. Τα τελομερή, τα οποία είναι κομμάτια DNA που προστατεύουν τα άκρα των χρωμοσωμάτων, μικραίνουν κάθε φορά που ένα κύτταρο διαιρείται. Αυτή η διαδικασία βράχυνσης σχετίζεται με τη γήρανση και τις ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι νυχτερίδες που έβγαιναν από τη χειμερία νάρκη πιο συχνά λόγω θερμότερων συνθηκών είχαν σημαντικά μικρότερα τελομερή σε σύγκριση με προηγούμενους χειμώνες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η καθηγήτρια Emma Teeling του University College του Δουβλίνου εξέφρασε την ανησυχία της για αυτά τα ευρήματα, δηλώνοντας ότι η προβλεπόμενη άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορεί να περιορίσει τις ευεργετικές επιπτώσεις της χειμερίας νάρκη στις άγριες νυχτερίδες.

Η Δρ Μέγκαν Πάουερ, ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, παρακολούθησε πάνω από 200 άγριες νυχτερίδες με πέταλο κατά τη διάρκεια τριών χειμώνων για να εξετάσει τις επιπτώσεις της αδρανοποίησης στα τελομερή. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η χειμερία νάρκη λειτουργεί ως μια μορφή αναζωογόνησης, με τα τελομερή να επεκτείνονται αντί να μικραίνουν κατά την περίοδο της αδρανοποίησης. Αυτή η επέκταση πιθανότατα οφείλεται στην έκφραση του ενζύμου τελομεράση, το οποίο επιτρέπει στο τελομερικό DNA να αναπαραχθεί χωρίς να προκαλεί βλάβη.

Τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν τις πιθανές συνέπειες της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών στη μακρόβια φύση των νυχτερίδων. Είδη με μεγάλη διάρκεια ζωής και αργούς ρυθμούς αναπαραγωγής, όπως οι νυχτερίδες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Οι ερευνητές τονίζουν τη σημασία της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι νυχτερίδες επηρεάζονται και προσαρμόζονται στην ταχεία κλιματική αλλαγή.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση του ρόλου της τελομεράσης στην επέκταση των τελομερών κατά τη διάρκεια της αδρανοποίησης. Η μελέτη υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην οικολογία και την επιβίωση των πληθυσμών των νυχτερίδων, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες έρευνας και διατήρησης για την προστασία αυτών των εξαιρετικών πλασμάτων.

πηγή:

– Megan L. Power et al, Η δυναμική των τελομερών αδρανοποίησης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα: ιδέες από άγριες πεταλοειδείς νυχτερίδες, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– Πανεπιστημιακό Κολλέγιο Δουβλίνου