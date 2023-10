Νέα Πηγή Ενέργειας: Συγκομιδή Ηλεκτρισμού από Μοριακή Κίνηση

By

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια πολλά υποσχόμενη νέα προσέγγιση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιώντας την κίνηση των μορίων. Ενώ η τεχνολογία κυματικής ενέργειας έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι μια αποτελεσματική πηγή παραγωγής ενέργειας, οι ερευνητές έχουν τώρα ανακαλύψει ότι ακόμη και τα μόρια σε ηρεμία διαθέτουν εγγενή ενέργεια που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο APL Materials, οι ερευνητές δοκίμασαν μια συσκευή συλλογής μοριακής ενέργειας που συλλαμβάνει την ενέργεια από τη φυσική κίνηση των μορίων σε ένα υγρό. Βυθίζοντας νανοσυστοιχίες πιεζοηλεκτρικού υλικού σε υγρό, οι ερευνητές μπόρεσαν να μετατρέψουν την κίνηση του υγρού σε σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η ανακάλυψη έχει τη δυνατότητα να παράγει μια σημαντική ποσότητα ενέργειας, δεδομένων των τεράστιων ποσοτήτων αέρα και υγρών στη Γη.

Η συσκευή χρησιμοποιεί οξείδιο ψευδαργύρου, ένα πιεζοηλεκτρικό υλικό, το οποίο παράγει ηλεκτρικό δυναμικό όταν βιώνει κίνηση. Οι ερευνητές συνέκριναν την κίνηση των κλώνων του οξειδίου του ψευδαργύρου με τα φύκια που κυματίζουν στον ωκεανό. Το πλεονέκτημα αυτής της συσκευής είναι ότι δεν βασίζεται σε εξωτερικές δυνάμεις, καθιστώντας την μια πηγή καθαρής ενέργειας που αλλάζει το παιχνίδι. Ανοίγει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μοριακής θερμικής κίνησης των υγρών, η οποία είναι θεμελιωδώς διαφορετική από την παραδοσιακή μηχανική κίνηση.

Οι εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας είναι τεράστιες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία νανοτεχνολογιών όπως οι εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές. Η συσκευή μπορεί επίσης να κλιμακωθεί σε γεννήτριες πλήρους μεγέθους για παραγωγή ενέργειας σε κλίμακα κιλοβάτ. Οι ερευνητές εργάζονται ήδη για τη βελτίωση της ενεργειακής πυκνότητας της συσκευής δοκιμάζοντας διαφορετικά υγρά, πιεζοηλεκτρικά υλικά υψηλής απόδοσης και νέες αρχιτεκτονικές συσκευών.

Αυτή η πρωτοποριακή έρευνα παρέχει μια συναρπαστική λεωφόρο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν εξαρτάται από συμβατικές εξωτερικές πηγές όπως η αιολική, η υδροηλεκτρική ή η ηλιακή ενέργεια. Η ικανότητα αξιοποίησης της εγγενούς ενέργειας των μορίων ανοίγει νέες δυνατότητες για βιώσιμες και καθαρές ενεργειακές λύσεις στο μέλλον.

Πηγές:

– Υλικά APL – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, Media Relations στην AIP – [προστασία μέσω email]

– Συνεργασίες συγγραφέων: East Eight Energy Co. Ltd.; Πανεπιστήμιο Nankai