Αμφισβητώντας τον Einstein και τον Euler: Testing the Laws of Gravity in the Universe

Το 1915, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν εισήγαγε τη θεωρία της Γενικής Σχετικότητας, η οποία άλλαξε την κατανόησή μας για το σύμπαν. Αντί να θεωρεί το χώρο και τον χρόνο ως σταθερές οντότητες, ο Αϊνστάιν πρότεινε ότι ήταν δυναμικά και συνυφασμένα με την ύλη και το φως. Οι εξισώσεις του εξήγησαν πώς η ύλη καμπυλώνει και παραμορφώνει τον χωροχρόνο, επηρεάζοντας την κίνηση των άστρων, των γαλαξιών και του φωτός.

Μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι ότι οι εξισώσεις του Αϊνστάιν ισχύουν πάντα; Υπάρχουν καταστάσεις όπου μπορεί να παραβιαστούν ή όπου οι εξισώσεις που πρότεινε ο μαθηματικός του 18ου αιώνα Leonhard Euler μπορεί να χρειάζονται τροποποίηση; Αυτό είναι ένα ερώτημα που διερευνούν οι επιστήμονες, ειδικά δεδομένων των μυστηρίων που εξακολουθούν να υπάρχουν στο σύμπαν μας.

Ένα από αυτά τα μυστήρια είναι η σκοτεινή ύλη, ένας τύπος ύλης που δεν μπορεί να ανιχνευθεί με τα σημερινά τηλεσκόπια. Στη δεκαετία του 1930, ο Fritz Zwicky παρατήρησε ότι υπήρχε πέντε φορές περισσότερη ύλη στο σύμπαν από αυτή που μπορούσαμε να εντοπίσουμε. Ονόμασε αυτή την αόρατη ύλη «σκοτεινή ύλη». Οι επιστήμονες δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα σωματίδια της σκοτεινής ύλης ή να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τους. Θα μπορούσε η σκοτεινή ύλη να υπόκειται σε διαφορετικές δυνάμεις από τη συνηθισμένη ύλη, αμφισβητώντας έτσι την εξίσωση του Euler;

Ένα άλλο μυστήριο είναι η παρατήρηση ότι η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται, σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει η θεωρία του Αϊνστάιν. Οι επιστήμονες προσπαθούν ακόμα να κατανοήσουν την αιτία αυτής της συμπεριφοράς. Υπάρχει άλλη «σκοτεινή» ουσία με απωστική βαρύτητα; Ή μήπως η θεωρία της βαρύτητας του Αϊνστάιν δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ μεγάλες κλίμακες; Αυτά τα μυστήρια παρέχουν κίνητρο για τη δοκιμή των νόμων που προτάθηκαν από τον Αϊνστάιν και τον Όιλερ.

Οι ερευνητές έχουν μελετήσει τη συμπεριφορά της βαρύτητας σε τεράστιες αποστάσεις στο σύμπαν. Έχουν εντοπίσει μια υπογραφή τροποποιημένης βαρύτητας που ονομάζεται «βαρυτική ολίσθηση». Σύμφωνα με τη Γενική Σχετικότητα, το φως και η ύλη θα πρέπει να έχουν την ίδια κάμψη όταν ταξιδεύουν στον παραμορφωμένο χωροχρόνο. Συγκρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι γαλαξίες πέφτουν σε βαρυτικά πηγάδια και πώς εκτρέπεται το φως από αυτούς τους γαλαξίες, οι επιστήμονες μπορούν να προσδιορίσουν εάν υπάρχει βαρυτική ολίσθηση.

Ωστόσο, εάν ανιχνευθεί μια βαρυτική ολίσθηση, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν οφείλεται σε τροποποίηση των νόμων του Αϊνστάιν ή σε τροποποίηση της εξίσωσης του Euler. Για να διακρίνουν μεταξύ των δύο, οι επιστήμονες πρέπει να μετρήσουν το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «βαρυτική ερυθρή μετατόπιση», το οποίο μπορεί να γίνει με τηλεσκόπια όπως το Φασματοσκοπικό Όργανο Σκοτεινής Ενέργειας και η Συστοιχία Τετραγωνικών Χιλιόμετρων.

Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μέτρηση της βαρυτικής ολίσθησης από μόνη της δεν μπορεί να καθορίσει εάν υπάρχει τροποποίηση των νόμων του Αϊνστάιν ή της εξίσωσης του Euler. Ωστόσο, μετρώντας τη βαρυτική ερυθρή μετατόπιση, ίσως είναι δυνατό να γίνει αυτή η διάκριση. Η πρόκληση έγκειται στο γεγονός ότι τα τηλεσκόπια μπορούν να μετρήσουν μόνο τη συλλογική κίνηση των γαλαξιών, που περιέχουν τόσο την κανονική ύλη όσο και τη σκοτεινή ύλη. Η διαφοροποίηση των επιπτώσεων της σκοτεινής ύλης και της τροποποιημένης βαρύτητας καθίσταται δύσκολη σε αυτό το σενάριο.

Η βαρυτική ερυθρή μετατόπιση, η οποία επηρεάζεται αποκλειστικά από τη χρονική παραμόρφωση, παρέχει έναν τρόπο για να διερευνηθεί άμεσα το βαρυτικό δυναμικό. Όταν το φως διαφεύγει από ένα βαρυτικό δυναμικό, το χρώμα του μετατοπίζεται προς το κόκκινο, υποδεικνύοντας τη βαρυτική ερυθρή μετατόπιση. Αυτό το φαινόμενο διαφέρει από τον βαρυτικό φακό, ο οποίος προκαλείται τόσο από παραμορφώσεις του χώρου όσο και του χρόνου.

Συμπερασματικά, η διερεύνηση της εγκυρότητας των εξισώσεων του Einstein και του Euler είναι μια κρίσιμη προσπάθεια για την κατανόηση των μυστηρίων του σύμπαντος μας. Ενώ η μέτρηση της βαρυτικής ολίσθησης μπορεί να μην παρέχει οριστική απάντηση, η μέτρηση της βαρυτικής μετατόπισης προς το κόκκινο θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαφοροποίηση μεταξύ των τροποποιήσεων της βαρύτητας του Αϊνστάιν και της εξίσωσης του Euler. Περαιτέρω εξελίξεις στα τηλεσκόπια και τις τεχνικές παρατήρησης θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να αποκαλύψουν την αληθινή φύση της βαρύτητας και του σύμπαντος.

