Τα μηχανικά αποτελέσματα της άσκησης στη μυϊκή ανάπτυξη διερευνήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα καινοτόμο στρώμα gel

Η άσκηση είναι γνωστό ότι έχει πολλά οφέλη για το σώμα μας, συμπεριλαμβανομένου του να κάνει τους μυς μας πιο δυνατούς και πιο τονωμένους. Ωστόσο, οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από αυτή τη διαδικασία παρέμειναν μυστήριο. Ερευνητές στο MIT ανέπτυξαν ένα μοναδικό στρώμα άσκησης από υδρογέλη που τους επιτρέπει να μελετούν τις καθαρά μηχανικές επιδράσεις της άσκησης σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Το στρώμα gel, παρόμοιο σε μέγεθος με ένα τέταρτο, περιέχει μικροσκοπικά μαγνητικά σωματίδια. Χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό μαγνήτη κάτω από το στρώμα για να μετακινήσετε αυτά τα σωματίδια, το τζελ μπορεί να ταλαντευτεί σαν δονούμενο στρώμα, προσομοιώνοντας τις δυνάμεις που βιώνουν οι μύες κατά τη διάρκεια της άσκησης. Τα μυϊκά κύτταρα αναπτύσσονται στο τζελ και οι ερευνητές παρατηρούν πώς ανταποκρίνονται στη μηχανική άσκηση που δημιουργείται από τις δονήσεις του μαγνήτη.

Τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι η συνεχής μηχανική άσκηση μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη των μυϊκών ινών σε συντονισμένη κατεύθυνση. Αυτές οι ευθυγραμμισμένες και ασκούμενες ίνες μπορούν να συστέλλονται μεταξύ τους. Αυτό υποδηλώνει ότι το τζελ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει την ανάπτυξη των μυϊκών ινών, οδηγώντας ενδεχομένως στη δημιουργία οργανωμένων φύλλων συμπαγών και λειτουργικών μυών. Τέτοιοι μύες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μαλακά ρομπότ ή για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων ιστών.

Ο Δρ Ritu Raman, από το MIT, ελπίζει ότι αυτή η νέα πλατφόρμα θα είναι σε θέση να βοηθήσει στην αναγέννηση των μυών μετά από τραυματισμό ή στη μείωση των επιπτώσεων της γήρανσης. Κατανοώντας καλύτερα πώς διαφορετικές μηχανικές δυνάμεις, ειδικά η άσκηση, επηρεάζουν τους μυϊκούς ιστούς σε κυτταρικό επίπεδο, οι ερευνητές μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμους τρόπους για την αποκατάσταση της κινητικότητας σε άτομα με κινητικές διαταραχές και να δημιουργήσουν εύκαμπτα ρομπότ.

Το τζελ χαλάκι, που ονομάζεται «MagMA» (Ενεργοποίηση Μαγνητικής Μήτρας), παρέχει μια μη επεμβατική μέθοδο για τη διαμόρφωση των μυϊκών ινών και τη μελέτη της απόκρισής τους στην άσκηση. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το καινοτόμο τζελ για τη μελέτη άλλων τύπων κυττάρων και την απόκρισή τους στη μηχανική διέγερση.

Αυτή η μελέτη εισάγει μια νέα προσέγγιση για να ενθαρρύνει τα μυϊκά κύτταρα να ευθυγραμμίσουν και να συντονίσουν την ανάπτυξή τους χρησιμοποιώντας ένα ταλαντευόμενο στρώμα gel. Αυτό έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τη μηχανική του μυϊκού ιστού και να εμβαθύνει την κατανόησή μας για τον αντίκτυπο των μηχανικών δυνάμεων στη συμπεριφορά των κυττάρων.

