Νέα δοκιμασία σημείου φροντίδας για ταχεία ανίχνευση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων

Μια μελέτη απόδειξης της ιδέας που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Microbe εισάγει μια πολλά υποσχόμενη ανάλυση σημείου φροντίδας για την ταχεία ανίχνευση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων (MPXV). Οι ερευνητές από την Αυστραλία ανέπτυξαν τον προσδιορισμό με βάση την ισοθερμική ενίσχυση και την τεχνολογία CRISPR-Cas. Με την υψηλή ευαισθησία και την εξειδίκευσή του, ο προσδιορισμός απέδωσε καλά σε σύγκριση με τον προσδιορισμό ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης χρυσού προτύπου (qPCR).

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια ζωονοσογόνος νόσος που προκαλείται από τον MPXV, έναν μεγάλο δίκλωνο ιό DNA. Αν και αναφέρεται κυρίως σε άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες, έχουν επίσης παρατηρηθεί περιπτώσεις σε γυναίκες και βρέφη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την ευλογιά των πιθήκων έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία μεταξύ Ιουλίου 2022 και Μαΐου 2023 λόγω της ξαφνικής εμφάνισής της, της ταχείας εξάπλωσής της και της έλλειψης πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

Επί του παρόντος, η χρυσή μέθοδος διάγνωσης για την ανίχνευση MPXV είναι η qPCR, η οποία απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Η διάγνωση γίνεται συνήθως σε εξειδικευμένα εργαστήρια και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες μετά τη συλλογή του δείγματος για να ληφθούν αποτελέσματα, ειδικά σε περιβάλλοντα χαμηλών πόρων.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια δοκιμασία σημείου φροντίδας που ονομάζεται "MPXV-CRISPR" για ταχεία ανίχνευση MPXV. Η ανάλυση περιλαμβάνει την εξαγωγή γονιδιωματικού DNA (gDNA) από κλινικά δείγματα, ακολουθούμενη από ενίσχυση και ανίχνευση χρησιμοποιώντας διάσπαση DNA με τη μεσολάβηση CRISPR-Cas12a. Μπορεί να διαβαστεί χρησιμοποιώντας μεθόδους με βάση το φθορισμό και τις λωρίδες πλευρικής ροής.

Η ανάλυση έδειξε κλινική ευαισθησία 100% και ειδικότητα 99.3% σε σύγκριση με την ανάλυση qPCR και μια ομάδα ιικών και βακτηριακών παθογόνων. Η ένδειξη πλευρικής ροής πέτυχε ευαισθησία 100% και ειδικότητα 98.6% για το MPXV, χωρίς διασταυρούμενη αντίδραση έναντι άλλων ιών.

Η ανάλυση MPXV-CRISPR θα μπορούσε να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ταχεία διάγνωση του MPXV στο σημείο της φροντίδας σε ρυθμίσεις χαμηλών πόρων. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπου 45 λεπτά, παρέχοντας γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα. Συνιστάται περαιτέρω έρευνα για την επέκταση του εύρους των κυκλοφορούντων γενεών MPXV που στοχεύει η ανάλυση.

Πηγές:

– The Lancet Microbe: "Rapid Detection of Monkeypox Virus Using a CRISPR-Cas12a Mediated Assay: A Laboratory Validation and Evaluation Study"

– Ορισμοί: Ιός της ευλογιάς των πιθήκων (MPXV): Ένας μεγάλος δίκλωνος ιός DNA που προκαλεί την ευλογιά των πιθήκων, μια ζωονοσογόνο νόσο που επηρεάζει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα. MPXV-CRISPR: Μια δοκιμασία σημείου φροντίδας για ταχεία ανίχνευση MPXV με βάση την ισοθερμική ενίσχυση και την τεχνολογία CRISPR-Cas. Δοκιμασία σημείου φροντίδας: Μια διαγνωστική εξέταση που έχει σχεδιαστεί για να εκτελείται στη θέση όπου υπάρχει ασθενής, παρέχοντας γρήγορα αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού ή εκπαιδευμένου προσωπικού. Ισοθερμική ενίσχυση: Μέθοδος ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων σε σταθερή θερμοκρασία, εξαλείφοντας την ανάγκη για θερμικό κυκλοποιητή. Τεχνολογία CRISPR-Cas: Ένα εργαλείο επεξεργασίας γονιδίων που χρησιμοποιεί CRISPR RNA (crRNA) και πρωτεΐνες που σχετίζονται με CRISPR (Cas) για να στοχεύσει συγκεκριμένες αλληλουχίες DNA για διάσπαση και τροποποίηση.