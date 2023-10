Διερεύνηση του ρόλου των διαμεσολαβητών καινοτομίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της μηχανικής βιολογίας με δυνατότητα AI

Ερευνητές από το Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) στο AMBS διεξήγαγαν πρόσφατα μια μελέτη με τίτλο «Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology», η οποία εξετάζει τον σημαντικό ρόλο διαμεσολαβητών καινοτομίας στον επηρεασμό των καινοτόμων οικοσυστημάτων.

Η μελέτη επικεντρώνεται στον αναδυόμενο τομέα της μηχανικής βιολογίας με δυνατότητα AI (AI-EB) και τις επιπτώσεις του στην ψηφιακή εποχή. Αυτή η συγχώνευση τεχνολογιών εγείρει όχι μόνο επιστημονικά ερωτήματα αλλά και ηθικές, κοινωνικές και οικονομικές ανησυχίες. Για να αντιμετωπίσουν αυτά τα περίπλοκα ζητήματα, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με διάφορους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται βαθιά στο πεδίο της καινοτομίας AI-EB.

Στον πυρήνα αυτής της μελέτης βρίσκεται η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι μεσάζοντες καινοτομίας, βασικοί παράγοντες στο οικοσύστημα καινοτομίας, εξετάζουν τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους παράλληλα με τους οικονομικούς στόχους. Ενώ οι υπεύθυνες κατευθυντήριες γραμμές για την καινοτομία ενθαρρύνουν αυτήν την ισορροπία, τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι μεσάζοντες καινοτομίας στον τομέα της μηχανικής βιολογίας τείνουν να δίνουν προτεραιότητα στις παραδοσιακές μεθόδους κλιμάκωσης και εμπορευματοποίησης.

Η έρευνα αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη ενδιάμεσων φορέων καινοτομίας και στη διαχείριση της έρευνας στον τομέα AI-EB. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τόσο τις κοινωνικές όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του AI-EB, εκτός από την εμπορευματοποίηση, είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτής της αναδυόμενης τεχνολογίας.

Αυτή η μελέτη ρίχνει φως στη σημασία των διαμεσολαβητών καινοτομίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της μηχανικής βιολογίας με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης. Υπογραμμίζει την ανάγκη για μια συνειδητή προσέγγιση που εξισορροπεί τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη αυτής της μετασχηματιστικής τεχνολογίας.

Πηγή: Claire Holland et al, Διαμεσολαβητές καινοτομίας στη σύγκλιση των ψηφιακών τεχνολογιών, βιωσιμότητα και διακυβέρνηση: Μια μελέτη περίπτωσης της μηχανικής βιολογίας με δυνατότητα AI, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ)