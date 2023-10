Οι άνθρωποι ξεπερνούν τα ρομπότ στις προκλήσεις της ομαδικής εργασίας; Νέα μελέτη δείχνει τη σημασία της συνεργασίας

Μια πρωτοποριακή μελέτη που διεξήχθη από τον Ph.D. φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ έριξαν φως στη δυναμική μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ σε εργασίες που βασίζονται σε ομάδες. Η μελέτη επικεντρώθηκε στη σύγκριση της απόδοσης ομάδων που αποτελούνται τόσο από ανθρώπους όσο και από παίκτες τεχνητής νοημοσύνης έναντι ομάδων που περιλαμβάνουν μόνο ανθρώπινους παίκτες. Αυτή η έρευνα είχε στόχο να αξιολογήσει τις δυνατότητες ομαδικής εργασίας ανθρώπων και ρομπότ σε μια πρόκληση που βασίζεται σε υπολογιστή παρόμοια με το δημοφιλές παιχνίδι arcade, Pong.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκάλυψαν ότι οι ανθρώπινες ομάδες ξεπέρασαν τις ομάδες με έναν παίκτη ρομπότ. Παρατηρήθηκε ότι οι ανθρώπινοι παίκτες επέδειξαν ανώτερη διαίσθηση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις ενέργειες του συντρόφου τους και να κάνουν προσαρμογές για να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας. Αντίθετα, οι ομάδες με παίκτη ρομπότ φαινόταν να μην έχουν αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης διαίσθησης και προσαρμοστικότητας σε συνεργατικά περιβάλλοντα.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η μελέτη διερεύνησε επίσης εάν οι ομάδες είχαν καλύτερη απόδοση όταν συνεργάζονταν ή ανταγωνίζονταν μεταξύ τους. Παραδόξως, οι ομάδες που έπαιζαν συνεργατικά βρέθηκαν να ξεπερνούν τις επιδόσεις των ομάδων που ασχολούνται με ανταγωνιστικό παιχνίδι. Αυτό το εύρημα αμφισβητεί την κοινή πεποίθηση ότι ο ανταγωνισμός ενισχύει την απόδοση και τονίζει τα σημαντικά οφέλη της συνεργασίας και της συνέργειας για την επίτευξη επιτυχημένων ομαδικών αποτελεσμάτων.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Ph.D. φοιτητές Laiton Hedley και Murray Bennett από το Newcastle Cognition Lab στη Σχολή Ψυχολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Newcastle συμβάλλει στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας. Με έμφαση στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, η γνωστική ψυχολογία διερευνά διαδικασίες όπως η σκέψη, η μνήμη και η μάθηση.

Αυτή η πρωτοποριακή μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Topics in Cognitive Science, παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας ανθρώπων και ρομπότ. Δίνοντας έμφαση στη σημασία της συνεργασίας έναντι του ανταγωνισμού, η έρευνα ενθαρρύνει την εξερεύνηση νέων προσεγγίσεων για τη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας και τη βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου-AI.

Murray S. Bennett et al, Human Performance in Competitive and Collaborative Human–Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Πηγή: Newcastle University