Νέες καταστάσεις ηλεκτρονίων σε λιωμένα άλατα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση των αντιδραστήρων που τροφοδοτούνται με αλάτι

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα ηλεκτρόνια μπορούν να σχηματίσουν τρεις διακριτές καταστάσεις όταν αλληλεπιδρούν με τηγμένα άλατα, ένα εύρημα που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην απόδοση των αντιδραστήρων που τροφοδοτούνται από αλάτι. Οι ερευνητές από το Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge και το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα προσομοίωσαν την εισαγωγή μιας περίσσειας ηλεκτρονίου σε τετηγμένο άλας χλωριούχου ψευδαργύρου και παρατήρησαν τρία πιθανά σενάρια. Σε ένα σενάριο, το ηλεκτρόνιο γίνεται μέρος μιας μοριακής ρίζας με δύο ιόντα ψευδαργύρου. Σε ένα άλλο, το ηλεκτρόνιο εντοπίζεται σε ένα μόνο ιόν ψευδαργύρου. Στο τρίτο σενάριο, το ηλεκτρόνιο απλώνεται διάχυτα σε πολλαπλά ιόντα άλατος.

Οι αντιδραστήρες λιωμένου άλατος εξετάζονται για μελλοντικούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ακτινοβολία επηρεάζει τη συμπεριφορά των τηγμένων αλάτων είναι ζωτικής σημασίας. Αυτή η μελέτη ρίχνει φως στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρονίων και αλάτων όταν εκτίθενται σε υψηλή ακτινοβολία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ηλεκτρόνιο μπορεί να διευκολύνει το σχηματισμό διαφόρων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των διμερών και μονομερών ψευδαργύρου, ή μπορεί να αποτοπιστεί. Αυτά τα αρχικά ευρήματα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το τι άλλα είδη θα μπορούσαν να σχηματιστούν σε μεγαλύτερους χρόνους και πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν με τα ηλεκτρόνια και τα άλατα.

Αυτή η έρευνα αποτελεί μέρος του Κέντρου Ερευνών Ενεργειακών Συνόρων (MSEE EFRC) της DOE's Molten Salts in Extreme Environments (MSEE EFRC) και έχει δημοσιευθεί στο The Journal of Physical Chemistry B. Η ομάδα εργάζεται για τον εντοπισμό άλλων μορφών αντιδραστικότητας πειραματικά. Η μελέτη παρέχει πολύτιμες γνώσεις για το πώς τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με τηγμένα άλατα, αλλά υπάρχουν ακόμα περισσότερα που πρέπει να διερευνηθούν. Μελλοντική έρευνα θα διερευνήσει άλλα συστήματα αλάτων και τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στα λιωμένα άλατα.

Πηγή: Oak Ridge National Laboratory