Οι ερευνητές αναπτύσσουν πιο σκληρά κεραμικά με ενισχυμένη αντοχή στο ράγισμα

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη στην ανάπτυξη κεραμικών δημιουργώντας υλικά που είναι πιο σκληρά και πιο ανθεκτικά στο ράγισμα. Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ατόμων μετάλλου με μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονίων σθένους στο εξωτερικό τους περίβλημα, οι ερευνητές βρήκαν έναν τρόπο να αυξήσουν την ικανότητα των κεραμικών να χειρίζονται υψηλότερα επίπεδα δύναμης και πίεσης.

Τα κεραμικά είναι γνωστά για τις εξαιρετικές τους ιδιότητες, όπως η ικανότητά τους να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, να αντιστέκονται στη διάβρωση και τη φθορά και να διατηρούν ένα ελαφρύ προφίλ. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τα κεραμικά κατάλληλα για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων αεροδιαστημικής και προστατευτικών επικαλύψεων. Ωστόσο, η ευθραυστότητά τους ήταν πάντα ένα σημαντικό μειονέκτημα, καθώς είναι επιρρεπείς στο σπάσιμο υπό πίεση.

Οι επιστήμονες εστίασαν τη μελέτη τους σε μια κατηγορία κεραμικών που ονομάζονται καρβίδια υψηλής εντροπίας, τα οποία έχουν διαταραγμένες ατομικές δομές που αποτελούνται από άτομα άνθρακα συνδεδεμένα με πολλαπλά μεταλλικά στοιχεία από την τέταρτη, πέμπτη και έκτη στήλη του περιοδικού πίνακα. Ανακαλύφθηκε ότι τα μέταλλα από την πέμπτη και την έκτη στήλη, όπως το τιτάνιο, το νιόβιο και το βολφράμιο, ήταν ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της σκληρότητας των κεραμικών λόγω του υψηλότερου αριθμού ηλεκτρονίων σθένους.

Τα ηλεκτρόνια σθένους είναι ηλεκτρόνια που βρίσκονται στο εξωτερικό περίβλημα ενός ατόμου και συμμετέχουν στη σύνδεση με άλλα άτομα. Χρησιμοποιώντας μέταλλα με περισσότερα ηλεκτρόνια σθένους, οι ερευνητές μπόρεσαν να βελτιώσουν την αντίσταση των κεραμικών στη ρωγμή υπό μηχανικό φορτίο και καταπόνηση. Τα κεραμικά παρουσίασαν μια πιο όλκιμη συμπεριφορά, παρόμοια με τα μέταλλα, που σημαίνει ότι μπορούσαν να υποστούν μεγαλύτερη παραμόρφωση πριν σπάσουν.

Μέσω υπολογιστικών προσομοιώσεων και πειραματικής κατασκευής και δοκιμών, η ομάδα εντόπισε δύο καρβίδια υψηλής εντροπίας που έδειξαν εξαιρετική αντοχή στη διάσπαση. Αυτά τα υλικά ήταν σε θέση να παραμορφωθούν ή να τεντωθούν όταν υποβληθούν σε μηχανικό φορτίο ή καταπόνηση, αντί να παρουσιάζουν την τυπική εύθραυστη απόκριση των κεραμικών. Οι δεσμοί μέσα στα υλικά αναδιοργανώθηκαν για να γεφυρώσουν ανοίγματα μεγέθους ατόμου που σχηματίστηκαν καθώς τα υλικά τρυπήθηκαν ή αποσυναρμολογήθηκαν, εμποδίζοντας το σχηματισμό ρωγμών.

Η πρόκληση τώρα είναι να κλιμακωθεί η παραγωγή αυτών των σκληρών κεραμικών για εμπορικές εφαρμογές. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση σε διάφορες βιομηχανίες που βασίζονται σε κεραμικά υλικά υψηλής απόδοσης, από την αεροδιαστημική έως τη βιοϊατρική. Η αυξημένη σκληρότητα των κεραμικών ανοίγει επίσης πόρτες για ακραίες εφαρμογές, όπως οι μπροστινές ακμές για υπερηχητικά οχήματα, όπου μπορούν να προστατεύσουν ζωτικά στοιχεία και να επιτρέψουν στα οχήματα να αντέχουν καλύτερα τις υπερηχητικές πτήσεις.

Αυτή η εργασία υποστηρίχθηκε από το Σουηδικό Ερευνητικό Συμβούλιο, το Competence Centre Functional Nanoscale Materials, το Olle Engkvist Foundation, το UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Centre, το National Defense Science and Engineering Graduate Programme, το ARCS Foundation και το The Oerlikon Group.

Πηγές:

– Πηγή άρθρου: «Ερευνητές αναπτύσσουν πιο σκληρά κεραμικά με ενισχυμένη αντίσταση στη ρωγμή» – Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Σαν Ντιέγκο

– Ορισμός κεραμικών: Britannica.com

– Ορισμός ηλεκτρονίων σθένους: Chemistry LibreTexts