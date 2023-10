Ο αντίκτυπος του δορυφόρου BlueWalker 3 στην Αστρονομία: Νέα ευρήματα και ανησυχίες

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη δημοσίευση Nature ρίχνει φως στη λεπτομερή επίδραση του δορυφόρου BlueWalker 3 στην αστρονομία. Αυτός ο δορυφόρος, που εκτοξεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, βρέθηκε να είναι ένα από τα φωτεινότερα αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό, εγείροντας ανησυχίες για την επίδρασή του στις αστρονομικές παρατηρήσεις. Το έγγραφο παρουσιάζει δεδομένα από μια διεθνή εκστρατεία παρατήρησης που διεξήχθη σε διάστημα 130 ημερών, η οποία είχε ως στόχο να αξιολογήσει τις αλλαγές φωτεινότητας του δορυφόρου και την ορατότητα του υλικού που απορρίφθηκε.

Οι παρατηρήσεις αποκάλυψαν ότι η φωτεινότητα του BlueWalker 3 αυξήθηκε σημαντικά μετά το πλήρες ξεδίπλωμα της διάταξης κεραιών του, ακολουθούμενη από διακυμάνσεις τις επόμενες εβδομάδες. Το έγγραφο δημιούργησε επίσης μια σύνδεση μεταξύ της μεταβαλλόμενης φωτεινότητας και άλλων παραγόντων, όπως το ύψος του δορυφόρου πάνω από τον ορίζοντα και η γωνία του σε σχέση με τον παρατηρητή και τον Ήλιο.

Ένα σημαντικό εύρημα ήταν η αποσύνδεση του προσαρμογέα οχήματος εκτόξευσης από τον δορυφόρο BlueWalker 3. Αυτό το στοιχείο έφτασε σε μέγεθος 5.5, υψηλότερο από τη μέγιστη φωτεινότητα που συνιστούσε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Επίσης, δεν καταγράφηκε σε δημόσιους καταλόγους για τέσσερις ημέρες, θέτοντας προκλήσεις για τα επίγεια παρατηρητήρια που προσπαθούν να αποφύγουν τις δορυφορικές παρεμβολές.

Εκτός από τις οπτικές παρεμβολές, υπάρχουν ανησυχίες για παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων. Το BlueWalker 3 εκπέμπει σε ραδιοσυχνότητες κοντά σε αυτές που χρησιμοποιούνται από τα ραδιοτηλεσκόπια, παρεμποδίζοντας ενδεχομένως τη ραδιοαστρονομία. Ενώ οι ραδιοήσυχες ζώνες προστατεύουν από επίγειους πομπούς, δεν καλύπτουν επί του παρόντος δορυφορικές μεταδόσεις. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την ανάπτυξη στρατηγικών για την προστασία των τηλεσκοπίων από το πλήθος των δορυφόρων που προγραμματίζονται να εκτοξευθούν τα επόμενα χρόνια.

Αυτό το έγγραφο τονίζει την ανάγκη για εκτιμήσεις επιπτώσεων πριν από την εκτόξευση, καθώς οι εταιρείες αναπτύσσουν περισσότερους εμπορικούς δορυφόρους. Υπογραμμίζει επίσης την ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ της προόδου στη συνδεσιμότητα και της διατήρησης της ακεραιότητας του νυχτερινού ουρανού για αστρονομικές παρατηρήσεις.

