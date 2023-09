Διπλό πρόβλημα: Ανακάλυψη μιας δεύτερης τοξίνης που παράγεται από το βακτήριο «Eagle Killer»

By

Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Martin Luther Halle-Wittenberg και το Freie Universität Berlin ανακάλυψε μια δεύτερη τοξίνη που παράγεται από το κυανοβακτήριο Aetokthonos hydrillicola. Αυτό το βακτήριο είναι διαβόητο ότι είναι δύσκολο να καλλιεργηθεί και παράγει δύο τοξίνες, κάτι σπάνιο μεταξύ των κυανοβακτηρίων. Πριν από δύο χρόνια, η ομάδα ανακάλυψε ότι η πρώτη τοξίνη από αυτό το βακτήριο είναι υπεύθυνη για μια ασθένεια που προκαλεί τρύπες στον εγκέφαλο των φαλακροαετών στις ΗΠΑ.

Στην τελευταία τους έρευνα, ο Markus Schwark από το Πανεπιστήμιο Martin Luther Halle-Wittenberg εντόπισε και χαρακτήρισε τη δεύτερη τοξίνη. Αυτή η τοξίνη, που ονομάζεται «αετοκθονοστατίνη», έχει δομικές ομοιότητες με τις τοξίνες που βρίσκονται στα θαλάσσια κυανοβακτήρια που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου. Η ανακάλυψη αυτής της δεύτερης τοξίνης θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Η ύπαρξη αυτής της τοξίνης υποπτευόταν εδώ και αρκετό καιρό. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι ένα εκχύλισμα A. hydrillicola ήταν πολύ τοξικό για τα κύτταρα, ακόμη και απουσία της τοξίνης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως. Περαιτέρω εξετάσεις αποκάλυψαν ότι το A. hydrillicola πρέπει να παράγει μια άλλη, πολύ ισχυρή τοξίνη.

Ο Δρ Jan Mareš και η ομάδα του από την Τσεχική Ακαδημία Επιστημών προσδιόρισαν τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση του νέου τοξικού μορίου. Οι ερευνητές συνιστούν την παρακολούθηση των υδάτων που τροφοδοτούν το δίκτυο πόσιμου νερού, καθώς το A. hydrillicola ευδοκιμεί σε αμερικανικές λίμνες και ποτάμια. Αυτή η παρακολούθηση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ρίχνει φως στις συναρπαστικές και επικίνδυνες ιδιότητες του A. hydrillicola. Με περαιτέρω έρευνα, οι επιστήμονες ελπίζουν να αποκαλύψουν περισσότερα για αυτές τις τοξίνες και ενδεχομένως να αξιοποιήσουν τη δύναμή τους για ιατρικούς σκοπούς.

Πηγές:

– Markus Schwark et al, Περισσότερα από απλώς ένας δολοφόνος αετού: Το κυανοβακτήριο του γλυκού νερού Aetokthonos hydrillicola παράγει εξαιρετικά τοξικά παράγωγα δολαστατίνης, Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (2023). DOI: 10.1073/pnas.2219230120