Ο περίπλοκος χορός μεταξύ του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος: ιδέες από τον νευρο-ανοσοποιητικό άξονα

Παρά το γεγονός ότι είναι διακριτές οντότητες, το νευρικό και το ανοσοποιητικό σύστημα έχουν μια περίπλοκη αλληλοεξαρτώμενη σχέση. Αυτός ο περίπλοκος χορός μεταξύ των δύο συστημάτων, γνωστός ως νευρο-ανοσοποιητικός άξονας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενορχήστρωση διαφόρων φυσιολογικών διεργασιών στον εγκέφαλο, το δέρμα και τη γαστρεντερική οδό. Η επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων σε αυτά τα συστήματα έχει γοητεύσει επιστήμονες όπως ο Isaac Chiu, ένας ανοσοβιολόγος στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Η έρευνα του Chiu επικεντρώθηκε στην αποκάλυψη των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ Τ κυττάρων, μικρογλοίας και βακτηρίων στο πλαίσιο του νευροεκφυλισμού, των βακτηριακών δερματικών λοιμώξεων και των μικροβιακών λοιμώξεων όπως η μηνιγγίτιδα, ο άνθρακας και η κολίτιδα. Τα ευρήματά του έχουν ρίξει φως σε νέους μηχανισμούς πόνου και φλεγμονής, αποκαλύπτοντας τον ρόλο των νευρώνων, των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και των μικροβίων σε αυτές τις διαδικασίες.

Ο πόνος, μια θεμελιώδης ικανότητα του σώματος να αισθάνεται τον κίνδυνο, συνδέεται στενά με το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι νευρώνες των αλγοϋποδοχέων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη μεσολάβηση του πόνου, αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω αμφίδρομης συνομιλίας. Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος παράγουν ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τα νεύρα, καθιστώντας τα πιο ευαίσθητα στον πόνο. Με τη σειρά τους, οι αλγοϋποδοχείς αποθηκεύουν νευροπεπτίδια που μπορούν να αισθανθούν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά τους.

Η ερευνητική ομάδα του Chiu έχει επικεντρωθεί σε νευροπεπτίδια όπως το πεπτίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP) και την αλληλεπίδρασή τους με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού, ιδιαίτερα τα μακροφάγα, τα ουδετερόφιλα, τα μονοκύτταρα, τα Τ κύτταρα και τα Β κύτταρα. Η ομάδα ανακάλυψε ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των νευροπεπτιδίων και των υποδοχέων των ανοσοκυττάρων μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή κυτοκίνης, την πόλωση των μακροφάγων, τη στρατολόγηση ουδετερόφιλων και τις αποκρίσεις των Τ κυττάρων. Αυτά τα νευροπεπτίδια παίζουν ισχυρούς ρυθμιστικούς ρόλους στην ανοσία.

Στο πλαίσιο των μικροβιακών λοιμώξεων, η ομάδα του Chiu αποκάλυψε συναρπαστικές γνώσεις για το πώς οι ίνες του πόνου μπορούν να παραληφθούν από βακτήρια. Για παράδειγμα, στη μηνιγγίτιδα που προκαλείται από Streptococcus pneumoniae και Streptococcus agalactiae, αυτά τα παθογόνα ενεργοποιούν τους νευρώνες του αλγοϋποδοχέα μέσω μιας τοξίνης που σχηματίζει πόρους που ονομάζεται πνευμονολυσίνη. Αυτή η ενεργοποίηση έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή CGRP, η οποία με τη σειρά της καταστέλλει την παραγωγή προστατευτικών κυτοκινών από τα μακροφάγα, επιτρέποντας στα βακτήρια να επιβιώσουν και να εισβάλουν στον εγκέφαλο πιο εύκολα.

Μέσω της έρευνάς τους, ο Chiu και η ομάδα του κατάφεραν να χειραγωγήσουν τον νευρο-ανοσοποιητικό άξονα σε ζωικά μοντέλα για να ενισχύσουν την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά βακτηριακές λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα. Στοχεύοντας συγκεκριμένες μοριακές αλληλεπιδράσεις και χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις in vivo και in vitro, έχουν αποκτήσει γνώσεις για την πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ νευρώνων, κυττάρων του ανοσοποιητικού και μικροβίων.

Αυτή η έρευνα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις θεραπευτικές στρατηγικές. Στοχεύοντας μονοπάτια πόνου, όπως ο αποκλεισμός του CGRP, μπορεί να είναι δυνατό να ενισχυθούν οι ανοσολογικές αποκρίσεις έναντι λοιμώξεων. Η κατανόηση του νευρο-ανοσοποιητικού άξονα ανοίγει μια εντελώς νέα σφαίρα δυνατοτήτων για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών και λοιμώξεων.

