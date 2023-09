Οι πρόγονοι των κροκοδείλων γέρασαν αργά

By

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Current Biology αποκαλύπτει ότι οι αρχαίοι πρόγονοι κροκοδείλων, γνωστοί ως κροκοδύλομορφοι, αναπτύχθηκαν πιο αργά σε σύγκριση με άλλα μεγάλα ερπετά όπως οι δεινόσαυροι. Οι ερευνητές εξέτασαν την εσωτερική δομή των απολιθωμάτων οστών από κροκοδύλομορφα 200 εκατομμυρίων ετών που βρέθηκαν στη Νότια Αφρική και ανακάλυψαν ότι ο ρυθμός ανάπτυξής τους ήταν παρόμοιος με αυτόν των σύγχρονων απογόνων τους. Αυτό αμφισβητεί την υπάρχουσα πεποίθηση ότι η αργή ανάπτυξη που παρατηρείται στους ζωντανούς κροκόδειλους είναι αποτέλεσμα του καθιστικού, ημιυδάτινου τρόπου ζωής τους.

Η μελέτη εξέτασε επίσης απολιθώματα ενός γιγάντιου προγόνου κροκοδείλου που ανακαλύφθηκε πρόσφατα που έζησε πριν από 210 εκατομμύρια χρόνια. Αυτά τα απολιθώματα βρέθηκαν στο χωριό Qhemegha της Νότιας Αφρικής. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά αυτών των αρχαίων οστών, όπως η ετήσια ανάπτυξη και ο οστικός ιστός, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το νέο είδος αναπτύχθηκε πιο αργά από άλλα μεγάλα ερπετά της εποχής του. Διαπίστωσαν επίσης ότι αυτή η στρατηγική αργής ανάπτυξης παρέμεινε σε όλη την εξέλιξη των κροκοδύλομορφων, με τα πιο πρόσφατα είδη να επιβραδύνουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερευνητές προτείνουν ότι η στρατηγική αργής ανάπτυξης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβίωση των κροκοδύλομορφων κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος μαζικής εξαφάνισης στο τέλος της Τριασικής Περιόδου. Ενώ οι δεινόσαυροι πιστεύεται ότι επέζησαν της εξαφάνισης αυξάνοντας γρήγορα, οι πιο αργά αναπτυσσόμενοι κροκοδύλομορφοι κατάφεραν να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν μετά το συμβάν. Αυτή η έντονη διαφορά στις στρατηγικές ανάπτυξης οδήγησε τελικά στην απόκλιση των κροκοδείλων και των πτηνών, των πιο στενών εν ζωή συγγενών τους.

Αυτά τα ευρήματα παρέχουν πληροφορίες για την εξελικτική ιστορία των κροκοδείλων και ρίχνουν φως στους παράγοντες που διαμόρφωσαν τους ρυθμούς ανάπτυξής τους. Περαιτέρω έρευνα σε αυτό το πεδίο θα συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικά είδη προσαρμόζονται και εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.

