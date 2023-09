Τα ανθρώπινα κύτταρα ακολουθούν ένα μοτίβο μεγέθους και αριθμού

By

Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο McGill ανακάλυψαν ένα συναρπαστικό μοτίβο στα ανθρώπινα κύτταρα που φαίνεται να ακολουθεί μια σταθερή μαθηματική συμμετρία σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η μελέτη αποκαλύπτει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του μεγέθους και του αριθμού των κυττάρων, υποδηλώνοντας μια αντιστάθμιση μεταξύ αυτών των μεταβλητών.

Το μέγεθος και ο αριθμός των κυττάρων παίζουν κρίσιμους ρόλους στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Ωστόσο, μέχρι τώρα, καμία ολοκληρωμένη μελέτη δεν έχει εξετάσει τη σχέση μεταξύ αυτών των παραγόντων σε ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό. Για να καλύψει αυτό το κενό, η ερευνητική ομάδα συγκέντρωσε δεδομένα από περισσότερες από 1,500 δημοσιευμένες πηγές για να δημιουργήσει ένα λεπτομερές σύνολο δεδομένων μεγέθους κελιών και μέτρησης μεταξύ των μεγάλων τύπων κυττάρων.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος των κυττάρων, ο αριθμός των κυττάρων μειώνεται και το αντίστροφο. Αυτό σημαίνει ότι τα κύτταρα σε μια δεδομένη κατηγορία μεγέθους συμβάλλουν εξίσου στη συνολική κυτταρική βιομάζα του σώματος. Η σχέση μεταξύ του μεγέθους και του αριθμού των κυττάρων ισχύει για διάφορους τύπους κυττάρων και τάξεις μεγέθους, υποδεικνύοντας ένα σταθερό πρότυπο ομοιόστασης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένα αρσενικό έχει περίπου 36 τρισεκατομμύρια κύτταρα στο σώμα του, ενώ οι γυναίκες έχουν περίπου 28 τρισεκατομμύρια κύτταρα και ένα δεκάχρονο παιδί έχει περίπου 17 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Η κατανομή της κυτταρικής βιομάζας κυριαρχείται από μυϊκά και λιπώδη κύτταρα, ενώ τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια και τα λευκά αιμοσφαίρια έχουν σημαντική επίδραση στον αριθμό των κυττάρων.

Είναι ενδιαφέρον ότι κάθε τύπος κυττάρου διατηρεί ένα χαρακτηριστικό εύρος μεγέθους που παραμένει ομοιόμορφο σε όλη την ανάπτυξη ενός ατόμου. Αυτό το πρότυπο είναι συνεπές σε όλα τα είδη θηλαστικών, υποδηλώνοντας μια θεμελιώδη αρχή της κυτταρικής βιολογίας.

Συνολικά, αυτή η έρευνα ρίχνει φως στην περίπλοκη σχέση μεταξύ του μεγέθους και του αριθμού των κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα. Τα ευρήματα παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των κυττάρων, ανοίγοντας νέους δρόμους για περαιτέρω εξερεύνηση στον τομέα της βιολογίας.

